Белый дом поддержал версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

«Хочу отметить, что несколько лет назад, когда я работала в этом пресс-центре, президент Трамп выходил к этой трибуне, чтобы информировать американцев о COVID-19. Он предположил, что вирус вполне мог возникнуть в лаборатории в Ухане. Многие в этом самом зале высмеивали его за это, утверждая, что он распространяет теории заговора», – сказал Левитт. – Теперь мы знаем, что это подтвержденный факт. Потребовались годы, чтобы правда вышла наружу и стало ясно, что президент был прав».