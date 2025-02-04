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С утратой территорий Киев лишился большей части редкоземельных металлов

Ведомости

Основная доля редкоземельных металлов, к которым проявлял интерес президент США Дональд Трамп, находится на территориях, над которыми Киев утратил контроль. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

Украинское агентство ссылается на оценку Forbes за 2023 г., согласно которой общая стоимость полезных ископаемых в республике достигала $15 трлн. При этом уточняется, что более 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности обменять помощь США Украине на ее редкоземельные металлы. Американский лидер также отметил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут значительный прогресс.

25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины. Решение последовало за приказом госсекретаря Марко Рубио приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи. The Guardian писала, что от финансовой поддержки Вашингтона зависели различные проекты на Украине – программы реабилитации ветеранов, СМИ и другие информационные проекты, а также антикоррупционные инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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