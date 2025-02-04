С утратой территорий Киев лишился большей части редкоземельных металлов
Основная доля редкоземельных металлов, к которым проявлял интерес президент США Дональд Трамп, находится на территориях, над которыми Киев утратил контроль. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.
Украинское агентство ссылается на оценку Forbes за 2023 г., согласно которой общая стоимость полезных ископаемых в республике достигала $15 трлн. При этом уточняется, что более 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности обменять помощь США Украине на ее редкоземельные металлы. Американский лидер также отметил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут значительный прогресс.
25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины. Решение последовало за приказом госсекретаря Марко Рубио приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи. The Guardian писала, что от финансовой поддержки Вашингтона зависели различные проекты на Украине – программы реабилитации ветеранов, СМИ и другие информационные проекты, а также антикоррупционные инициативы.