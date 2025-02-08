Spiegel: Украина может не обладать металлами, которые хочет получить Трамп
Природных ресурсов на Украине, которые в рамках сделки хотел бы получить президент США Дональд Трамп, в действительности может не быть, пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера.
Трамп 3 февраля заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Сделку, как ожидается, американский президент обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе.
На бумаге Украина обладает большим количеством природных ресурсов, но эти данные «столь же неопределенны, как и во всех бывших советских республиках», заявил Эльснер. По его словам, республика не имеет особого статуса сырьевой страны.
«Нет сырья, которое Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может касаться конкретных веществ или объемов, которые могут быть отправлены в Соединенные Штаты», – приводит журнал его слова.
По словам Эльснера, Геологическая служба Украины называет пять территорий, где могут встречаться редкоземельные металлы, такие как лантан, и две территории, где это сырье уже обнаружено. Эксперт указал, что в мире насчитывается 379 месторождений с подтвержденными запасами редкоземельных металлов, и Украина «сюда не входит». Кроме того, месторождения бериллия, ниобия и тантала находятся в районе Запорожья и Шевченко в Донецкой области, но это «приблизительно разведанные месторождения», а добыча полезных ископаемых, по данным эксперта, там никогда не велась.