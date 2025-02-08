Spiegel: Украина может не обладать металлами, которые хочет получить Трамп

По словам Эльснера, Геологическая служба Украины называет пять территорий, где могут встречаться редкоземельные металлы, такие как лантан, и две территории, где это сырье уже обнаружено. Эксперт указал, что в мире насчитывается 379 месторождений с подтвержденными запасами редкоземельных металлов, и Украина «сюда не входит». Кроме того, месторождения бериллия, ниобия и тантала находятся в районе Запорожья и Шевченко в Донецкой области, но это «приблизительно разведанные месторождения», а добыча полезных ископаемых, по данным эксперта, там никогда не велась.