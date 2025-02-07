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Келлог: Трамп хочет остановить бои, а затем перейти к сделке по ресурсам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны. Об этом сообщил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью The New York Post.

Цель администрации Трампа состоит в том, чтобы прекратить огонь на территории страны и после этого начать переговоры по мирному урегулированию, в том числе об обмене помощи США на природные ресурсы Украины.

Келлог считает, что сейчас по шкале от 1 до 10 санкции против России находятся на отметке «три», поэтому их еще можно ужесточить, особенно в отношении ресурсов. По мнению Келлога, «это дало бы возможность что-то предпринять».

Специальный представитель президента США по Украине также заявил, что обеим сторонам конфликта придется идти на уступки.

20 января Трамп вступил на пост президента США. Он неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать его разрешению. 21 января американский лидер заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.

4 февраля в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России, если не будет других вариантов. 24 января Путин в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину заявил , что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине.

3 февраля Трамп заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Кроме того, Трамп сообщил о том, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут значительный прогресс. При этом неизвестно, что президент США имел в виду. «Если называть вещи своими именами», то слова Трампа звучат как «коммерческое» предложение, посчитали в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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