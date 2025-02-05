Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. 8 декабря 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с российской стороной и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.