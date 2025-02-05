Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если не будет других вариантов, заявил Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.
«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине», – сказал Зеленский.
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. 8 декабря 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с российской стороной и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.
25 января Зеленский объяснил, что целью запрета на прямые переговоры с Россией была остановка сепаратизма на Украине. Президент Украины добавил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию конфликта и предположил, что в них будут участвовать Украина, США, Европа и Россия.
24 января Путин заявил российскому журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине.