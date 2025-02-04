Зеленский: ядерное оружие станет для Украины гарантом безопасности
Выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности, если страна не станет членом НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.
Зеленский заявил, что если вступление в НАТО займет для страны несколько лет или даже десятилетий, то встанет вопрос гарантий безопасности для Украины на этот период. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.
«Верните нам ядерное оружие; дайте нам ракетные комплексы», – заявил Зеленский.
Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 г. в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.
В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
24 января в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США должны как можно скорее возобновить переговоры о ядерном разоружении. Песков обратил внимание на то, что сейчас существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями из-за действий США. Поэтому в интересах всего мира, считает пресс-секретарь президента, как можно скорее начать переговорный процесс, но стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран – реалии диктуют такую необходимость.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса в усилиях, направленных на разрешение конфликта на Украине. Американский президент не привел никаких деталей относительно характера упомянутого прогресса.