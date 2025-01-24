Песков: Россия готова к диалогу о ядерном разоружении

Песков: Россия готова к диалогу о ядерном разоруженииВ Кремле считают, что страны должны возобновить переговоры вопреки упущенному времени
Россия и США должны как можно скорее возобновить переговоры о ядерном разоружении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия обсуждать сокращение ядерных арсеналов, Песков привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что РФ считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры.
Песков обратил внимание на то, что сейчас существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями из-за действий США. Поэтому в интересах всего мира, считает пресс-секретарь президента, как можно скорее начать переговорный процесс, но стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран – реалии диктуют такую необходимость.
Песков добавил, что, во многом, время упущено, потому что Америка прекратила все субстантивные контакты с Россией.
23 января президент США Дональд Трамп в рамках онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался с идеей о возможности добиться сокращения ядерного арсенала вместе с Китаем и Россией, заключив соответствующее соглашение. Трамп добавил, что считает, что «президент Путин действительно поддерживал идею значительного сокращения ядерного вооружения».
24 января секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что ядерный зонтик России гарантирует защиту для Белоруссии в тех же рамочных сценариях, в которых РФ рассматривает возможность ядерного реагирования для собственной обороны. На вопрос о том, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства (СГ) использование ядерного оружия в случае агрессии против участников СГ, Шойгу ответил, что этот вопрос более четко прописан в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», обновленных в 2024 г., а также в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках СГ. По словам Шойгу, имеется в виду «отражение нападения с применением оружия массового поражения или агрессии с использованием обычного оружия, создающей критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности».