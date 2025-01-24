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Песков: Россия готова к диалогу о ядерном разоружении

В Кремле считают, что страны должны возобновить переговоры вопреки упущенному времени
Анастасия Брянцева
РИА Новости
РИА Новости

Россия и США должны как можно скорее возобновить переговоры о ядерном разоружении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия обсуждать сокращение ядерных арсеналов, Песков привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что РФ считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры.

Песков обратил внимание на то, что сейчас существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями из-за действий США. Поэтому в интересах всего мира, считает пресс-секретарь президента, как можно скорее начать переговорный процесс, но стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран – реалии диктуют такую необходимость.

Песков добавил, что, во многом, время упущено, потому что Америка прекратила все субстантивные контакты с Россией.

23 января президент США Дональд Трамп в рамках онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался с идеей о возможности добиться сокращения ядерного арсенала вместе с Китаем и Россией, заключив соответствующее соглашение. Трамп добавил, что считает, что «президент Путин действительно поддерживал идею значительного сокращения ядерного вооружения».

24 января секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что ядерный зонтик России гарантирует защиту для Белоруссии в тех же рамочных сценариях, в которых РФ рассматривает возможность ядерного реагирования для собственной обороны. На вопрос о том, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства (СГ) использование ядерного оружия в случае агрессии против участников СГ, Шойгу ответил, что этот вопрос более четко прописан в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», обновленных в 2024 г., а также в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках СГ. По словам Шойгу, имеется в виду «отражение нападения с применением оружия массового поражения или агрессии с использованием обычного оружия, создающей критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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