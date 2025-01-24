Песков: Россия готова к диалогу о ядерном разоружении

24 января секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что ядерный зонтик России гарантирует защиту для Белоруссии в тех же рамочных сценариях, в которых РФ рассматривает возможность ядерного реагирования для собственной обороны. На вопрос о том, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства (СГ) использование ядерного оружия в случае агрессии против участников СГ, Шойгу ответил, что этот вопрос более четко прописан в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», обновленных в 2024 г., а также в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках СГ. По словам Шойгу, имеется в виду «отражение нападения с применением оружия массового поражения или агрессии с использованием обычного оружия, создающей критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности».