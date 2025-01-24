Шойгу: ядерный зонтик РФ обеспечивает защиту Белоруссии

На вопрос о том, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства (СГ) использование ядерного оружия в случае агрессии против участников СГ, Шойгу ответил, что этот вопрос более четко прописан в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», обновленных в 2024 г., а также в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках СГ.