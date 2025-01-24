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Шойгу: ядерный зонтик РФ обеспечивает защиту Белоруссии

Ведомости

Ядерный зонтик России гарантирует защиту для Белоруссии в тех же рамочных сценариях, в которых РФ рассматривает возможность ядерного реагирования для собственной обороны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

На вопрос о том, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства (СГ) использование ядерного оружия в случае агрессии против участников СГ, Шойгу ответил, что этот вопрос более четко прописан в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», обновленных в 2024 г., а также в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках СГ.

«В соответствии с политическим решением, принятым у нас с учетом пожеланий белорусской стороны, теперь российский ядерный зонтик обеспечивает защиту нашего ближайшего союзника в тех же рамочных сценариях, в которых Россия допускает ядерное реагирование в целях собственной обороны», – сказал секретарь российского Совбеза.

По его словам, имеется в виду «отражение нападения с применением оружия массового поражения или агрессии с использованием обычного оружия, создающей критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности».

Шойгу также заявил о возрастающих рисках силового столкновения ядерных держав в условиях повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Документ предполагает, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Отмечается также, что в случае конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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