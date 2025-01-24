Шойгу: ядерный зонтик РФ обеспечивает защиту Белоруссии
Ядерный зонтик России гарантирует защиту для Белоруссии в тех же рамочных сценариях, в которых РФ рассматривает возможность ядерного реагирования для собственной обороны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.
На вопрос о том, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства (СГ) использование ядерного оружия в случае агрессии против участников СГ, Шойгу ответил, что этот вопрос более четко прописан в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», обновленных в 2024 г., а также в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках СГ.
«В соответствии с политическим решением, принятым у нас с учетом пожеланий белорусской стороны, теперь российский ядерный зонтик обеспечивает защиту нашего ближайшего союзника в тех же рамочных сценариях, в которых Россия допускает ядерное реагирование в целях собственной обороны», – сказал секретарь российского Совбеза.
По его словам, имеется в виду «отражение нападения с применением оружия массового поражения или агрессии с использованием обычного оружия, создающей критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности».
Шойгу также заявил о возрастающих рисках силового столкновения ядерных держав в условиях повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Документ предполагает, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Отмечается также, что в случае конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы.