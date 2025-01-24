Шойгу заявил о возрастающем риске столкновения ядерных держав
Угроза силового столкновения ядерных держав нарастает, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.
«На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», – сказал он.
Секретарь Совбеза РФ также отметил, что западные государства развязали «идеологическую и ценностную агрессию» против России и Белоруссии. По его словам, «попытки дестабилизации внутренней обстановки, подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии» не прекращаются. Шойгу выразил мнение, что это оказывает негативное влияние на международную обстановку в целом.
23 января президент США Дональд Трамп во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает вероятным достигнуть сокращения ядерного арсенала вместе с Россией и Китаем, заключив соответствующий договор. По словам американского лидера, он обсуждал вопрос денуклеаризации России и США с президентом [России Владимиром] Путиным до выборов (2020 г.), «и к этому присоединился бы Китай». «Я думаю, что остальной мир тоже последовал бы за нами», – сказал он.
В середине октября 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в условиях войны против Москвы, в которую прямо вовлечены три западные ядерные державы, включая Великобританию и Францию, переговоры между Россией и США по сокращению ядерных вооружений представляются «абсолютно невозможными».