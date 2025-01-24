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Шойгу заявил о возрастающем риске столкновения ядерных держав

Ведомости

Угроза силового столкновения ядерных держав нарастает, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

«На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», – сказал он.

Секретарь Совбеза РФ также отметил, что западные государства развязали «идеологическую и ценностную агрессию» против России и Белоруссии. По его словам, «попытки дестабилизации внутренней обстановки, подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии» не прекращаются. Шойгу выразил мнение, что это оказывает негативное влияние на международную обстановку в целом.

23 января президент США Дональд Трамп во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает вероятным достигнуть сокращения ядерного арсенала вместе с Россией и Китаем, заключив соответствующий договор. По словам американского лидера, он обсуждал вопрос денуклеаризации России и США с президентом [России Владимиром] Путиным до выборов (2020 г.), «и к этому присоединился бы Китай». «Я думаю, что остальной мир тоже последовал бы за нами», – сказал он.

В середине октября 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в условиях войны против Москвы, в которую прямо вовлечены три западные ядерные державы, включая Великобританию и Францию, переговоры между Россией и США по сокращению ядерных вооружений представляются «абсолютно невозможными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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