Шойгу заявил о возрастающем риске столкновения ядерных держав

23 января президент США Дональд Трамп во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает вероятным достигнуть сокращения ядерного арсенала вместе с Россией и Китаем, заключив соответствующий договор. По словам американского лидера, он обсуждал вопрос денуклеаризации России и США с президентом [России Владимиром] Путиным до выборов (2020 г.), «и к этому присоединился бы Китай». «Я думаю, что остальной мир тоже последовал бы за нами», – сказал он.