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Трамп высказался в пользу сокращения ядерного арсенала США, России и Китая

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в рамках онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает возможным добиться сокращения ядерного арсенала вместе с Китаем и Россией, заключив соответствующее соглашение.

«Мы хотели бы добиться денуклеаризации. На самом деле, с президентом [России Владимиром] Путиным до выборов (2020 г.) мы говорили о денуклеаризации наших двух стран, и к этому присоединился бы Китай, – сказал Трамп. – На данный момент у Китая гораздо меньший ядерный арсенал, чем у нас, но через четыре или пять лет они догонят».

Трамп добавил, что считает, что «президент Путин действительно поддерживал идею значительного сокращения ядерного вооружения».

«Я думаю, что остальной мир тоже последовал бы за нами, и Китай также присоединился бы. Китай эта идея тоже устраивала», – сказал он.

И сейчас, официально вступив в должность, Трамп собирается посмотреть, сможет ли его команда добиться денуклеаризации.

«Я считаю, что это вполне возможно, – подчеркнул он. – Я могу заверить вас, что президент Путин хотел этого. Он и я хотели этого. Мы провели хороший разговор с Китаем, они были бы вовлечены в этот процесс. И это стало бы невероятным достижением для планеты».

14 октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с США о сокращении ядерных вооружений в условиях войны, которая ведется против Москвы с прямым вовлечением трех западных ядерных держав, включая Францию и Великобританию, «абсолютно невозможны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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