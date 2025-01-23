Трамп высказался в пользу сокращения ядерного арсенала США, России и Китая

«Мы хотели бы добиться денуклеаризации. На самом деле, с президентом [России Владимиром] Путиным до выборов (2020 г.) мы говорили о денуклеаризации наших двух стран, и к этому присоединился бы Китай, – сказал Трамп. – На данный момент у Китая гораздо меньший ядерный арсенал, чем у нас, но через четыре или пять лет они догонят».