Трамп высказался в пользу сокращения ядерного арсенала США, России и Китая
Президент США Дональд Трамп в рамках онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает возможным добиться сокращения ядерного арсенала вместе с Китаем и Россией, заключив соответствующее соглашение.
«Мы хотели бы добиться денуклеаризации. На самом деле, с президентом [России Владимиром] Путиным до выборов (2020 г.) мы говорили о денуклеаризации наших двух стран, и к этому присоединился бы Китай, – сказал Трамп. – На данный момент у Китая гораздо меньший ядерный арсенал, чем у нас, но через четыре или пять лет они догонят».
Трамп добавил, что считает, что «президент Путин действительно поддерживал идею значительного сокращения ядерного вооружения».
«Я думаю, что остальной мир тоже последовал бы за нами, и Китай также присоединился бы. Китай эта идея тоже устраивала», – сказал он.
И сейчас, официально вступив в должность, Трамп собирается посмотреть, сможет ли его команда добиться денуклеаризации.
«Я считаю, что это вполне возможно, – подчеркнул он. – Я могу заверить вас, что президент Путин хотел этого. Он и я хотели этого. Мы провели хороший разговор с Китаем, они были бы вовлечены в этот процесс. И это стало бы невероятным достижением для планеты».
14 октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России с США о сокращении ядерных вооружений в условиях войны, которая ведется против Москвы с прямым вовлечением трех западных ядерных держав, включая Францию и Великобританию, «абсолютно невозможны».