Трамп заявил о скором появлении у США «супер» гиперзвуковых ракет

Трамп заявил о скором появлении у США «супер» гиперзвуковых ракетАмериканский президент выразил готовность к контактам с КНДР и Китаем и предупредил об угрозе от Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем первом интервью на посту главы государства заявил, что у США скоро появятся «супер» гиперзвуковые ракеты, рассказал о планах поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном и предупредил об угрозе появления у Ирана ядерного оружия.
Интервью Трамп дал в Овальном кабинете ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити. 22 января была показана первая часть беседы, на следующий день – вторая.
Статус разработки гиперзвукового оружия в США
«Я распорядился создать гиперзвуковые ракеты [во время первого срока]. И мы делаем "супер" гиперзвуковые, на самом деле, они даже на шаг лучше, и они у нас появятся довольно скоро», – сказал Трамп.
Трамп также обвинил Россию в том, что во время администрации экс-президента Барака Обамы она якобы украла проект гиперзвуковых ракет у США.
«Они получили его от нас, какой-то плохой человек дал им проект. Это была наша работа. Россия получила их (ракеты), и они их построили», – сказал он.
Это обвинение звучало от Трампа и раньше. В октябре 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сказал, что в российском арсенале есть своя ракета, не имеющая мировых аналогов, причем не одна.
Планы контактов с лидером Северной Кореи
На вопрос Хэннити, готов ли Трамп поговорить с главой КНДР, американский президент ответил: «Я свяжусь. Он не религиозный фанатик. Он оказался умным человеком. Ким Чен Ын – умный человек», – сказал Трамп.
Трамп также рассказал, что, когда он стал президентом первый раз в 2017 г., он спросил у Обамы о самой большой угрозе для США. «Он сказал, что Северная Корея – это самая большая угроза. И я решил эту проблему, я поладил с ним [Кимом]», – добавил американский лидер.
Во время своего президентства в 2017–2021 гг. Трамп провел три встречи с Кимом в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей.
18 ноября Ким призвал северокорейских военных обеспечить готовность к войне. Северокорейский лидер заявил об угрожающем характере военной конфронтации с США и Южной Кореей, которые создали «наиболее напряженную в истории обстановку» на Корейском полуострове – «самой горячей точке мира». Он также выдвинул перед вооруженными силами КНДР боевой лозунг о «приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне», исходя из сложившейся ситуации.
Угроза создания Ираном ядерного оружия
Трамп заявил, что нельзя допустить появления ядерного оружия у Ирана.
«Если бы выборы [в 2020 г.] были честными, нам пришлось бы разобраться в течение недели после них, и у Ирана не было бы ядерного оружия, – сказал он. – Я хочу, чтобы они были великой страной. У них большой потенциал. Они удивительные люди. Единственное, что я сказал об Иране: у них не может быть ядерного оружия».
Трамп подчеркнул, что если Иран получит ядерное оружие, то оно может появиться и у других стран.
«Тогда все это будет катастрофой», – заявил он.
США вместе с Россией, Францией, Китаем, Великобританией и Германией с 2015 г. были участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который предполагал снятие большей части международных санкций с Ирана в обмен на отказ страны от разработки ядерного оружия. Но в 2018 г. Трамп объявил о выходе из соглашения и наложил дополнительные санкции на Иран. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.
Торговые отношения с Китаем
Трамп считает, что может договориться об условиях торговли с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Я могу это сделать, потому что у нас есть то, что они хотят», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что у США есть мощный рычаг давления на Китай – пошлины. «У нас есть одно очень большое преимущество перед Китаем – это тарифы, – сказал он. – Они их не хотят. И я бы предпочел не использовать их, но это огромное средство давления на Китай. Китай получает много своих денег от Соединенных Штатов. Эти деньги они используют для наращивания своей военной мощи».
22 января Трамп сообщил, что его команда обсуждает введение 10%-ных тарифов на китайские товары и что они могут вступить в силу уже 1 февраля.