Трамп заявил о скором появлении у США «супер» гиперзвуковых ракет

«Если бы выборы [в 2020 г.] были честными, нам пришлось бы разобраться в течение недели после них, и у Ирана не было бы ядерного оружия, – сказал он. – Я хочу, чтобы они были великой страной. У них большой потенциал. Они удивительные люди. Единственное, что я сказал об Иране: у них не может быть ядерного оружия».