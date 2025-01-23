Трамп в первом интервью рассказал о пройденных им «четырех годах ада»

«Я прошел через четыре года ада из-за этой мерзости, с которой мне пришлось иметь дело. Четыре года ада, – сказал Трамп о своих судебных разбирательствах. – Я потратил миллионы долларов на адвокатов, и я победил. Но я прошел самый сложный путь. Очень сложно сказать, что они (его оппоненты) не должны пройти через то же самое. Это действительно тяжело сказать».