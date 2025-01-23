Трамп в первом интервью рассказал о пройденных им «четырех годах ада»Он также рассказал, почему не помиловал себя после первого срока
Президент США Дональд Трамп в своем первом интервью на посту главы государства поделился, что последние четыре года до него были адом в свете судебных исков и разбирательств, а также объяснил свои решения по TiKTok и нелегальной миграции.
Интервью Трамп дал в Овальном кабинете ведущему телеканала Fox News Шон Ханнити. В среду была показана первая часть беседы, вторая выйдет в четверг вечером.
«Четыре года ада»
Большая часть интервью была посвящена решению его предшественника Джо Байдена помиловать членов своей семьи.
«Этот парень (Байден) раздавал помилования всем подряд, – сказал Трамп. – И знаете, что самое забавное, а может, и самое печальное? Он не помиловал самого себя. А если посмотреть, все это было связано именно с ним».
Перед своим уходом из Овального кабинета Байден превентивно помиловал своего брата Джеймса Байдена, его жену Сару Джонс Байден, свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Оуэнса и своего брата Фрэнсиса Байдена.
Как уточняется в заявлении Байдена, выдача помилований не должна восприниматься как признание того, что члены его семьи совершили какие-либо правонарушения, а их принятие не должно приниматься как признание вины. Помилование позволит защитить родственников Байдена от уголовного преследования в будущем.
Президент также предположил, что Байден и другие критики, такие как отставной генерал Марк Милли, бывшая конгрессвумэн Лиз Чейни (республиканка от Вайоминга) и члены палаты представителей, которые расследовали нападение на Капитолий 6 января, должны столкнуться с такими же судебными разбирательствами, через которые он прошел за последние два года после предъявления ему обвинений в Нью-Йорке, Джорджии, Флориде и Вашингтоне, округ Колумбия.
«Я прошел через четыре года ада из-за этой мерзости, с которой мне пришлось иметь дело. Четыре года ада, – сказал Трамп о своих судебных разбирательствах. – Я потратил миллионы долларов на адвокатов, и я победил. Но я прошел самый сложный путь. Очень сложно сказать, что они (его оппоненты) не должны пройти через то же самое. Это действительно тяжело сказать».
Трамп также поделился , что в конце своего первого срока ему предлагали помиловать самого себя, но он отказался.
«Мне предложили такой вариант. Они сказали: “Сэр, хотите помиловать всех, включая самого себя?” Я ответил: “Я никого не собираюсь помиловать. Мы не сделали ничего плохого”,» – сказал Трамп.
Ранее стало известно, что Байден заранее помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. и рекомендовал привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в «восстании».
Помилование объявлено, чтобы предотвратить возможные судебные преследования со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа.
Мигранты
По словам Трампа, в стране находятся более 20 млн нелегальных мигрантов, большинство из которых являются преступниками.
Он добавил, что это совершенно не имело здравого смысла разрешать миллионам людей нелегально пересекать границу США. «Насколько я понимаю, речь идет о 21 млн человек, и значительная часть из них – преступники со всего мира, – заявил Трамп. – Тюрьмы по всему миру были опустошены, и заключенные были отправлены в нашу страну, потому что Байден позволил этому случиться».
Исполняющий обязанности министра обороны Роберт Салессес объявил в среду, что Пентагон отправляет 1500 военнослужащих, а также дополнительные воздушные и разведывательные средства на южную границу для усиления войск, уже выполняющих операции по обеспечению порядка в этом регионе. Их численность в результате вырастет на 60% с момента инаугурации Трампа.
В первый день своей работы в Белом доме он издал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы.
В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов». Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.
TikTok
В ходе интервью разговор зашел и о китайской платформе. Ханнити спросил Трампа об опасениях, что TikTok чтобы является «шпионским приложением для Китая».
«Но ведь то же самое можно сказать о любой вещи, сделанной в Китае. Послушайте, наши телефоны, в основном, тоже производятся в Китае. У нас так много вещей сделано в Китае, почему никто об этом не говорит? – ответил Трамп. Вы знаете, интересная вещь в TikTok – это то, что он привлекает очень много молодых людей. Так ли важно Китаю шпионить за молодежью, за детьми, которые смотрят сумасшедшие видео?»
Сразу после официального вступления в должность понедельник, 20 января, среди первых указов, Трамп подписал директиву, которая предписывает генеральному прокурору отложить вступление в силу запрета TikTok на 75 дней. Трамп считает, что США должны получить 50% доли в приложении.
Во вторник, Трамп заявил, что рассматривает возможность того, чтобы генеральный директор Tesla Илон Маск или глава Oracle Ларри Эллисон купили TikTok.
19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. 17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.