В конгрессе США пообещали расследовать помилование Байденом своих родственников
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назвал решение теперь уже бывшего президента Джо Байдена помиловать членов своей семьи «шокирующим» и «отвратительным», передает корреспондент «Ведомостей».
«То, что президент Байден сделал в последние дни своего пребывания на посту, было шокирующим… Это действительно шокировало, что Байден на прощание помиловал свою семью за более чем десятилетие какой-то деятельности, какие бы ненасильственные правонарушения это ни были», – сказал Джонсон на пресс-конференции. – Это потрясло нас. Думаю, никто никогда не мог предвидеть что-то подобное».
Джонсон добавил, что если журналисты посмотрят записи эфиров четырехлетней давности, когда только предполагалось, что президент Дональд Трамп мог бы сделать что-то подобное, реакция политиков и прессы была «совершенно истеричной».
«Сам Джо Байден, Адам Шифф, Чак Шумер —-посмотрите записи. Все они заявляли, что это было бы безумием и чем-то недопустимым. А сейчас они это поддерживают», – объяснил он. – «Для нас это отвратительно. Это, возможно, подтверждает подозрения, которые у многих были. Если их называют «преступной семьей Байдена», то зачем им нужны помилования, если они не совершали преступлений?»
Джонсон уверен , что этому вопросу будет уделено много внимания, что вполне оправдано.
«Мы также будем изучать этот вопрос», – заявил Джонсон.
Перед своим уходом из Овального кабинета Байден превентивно помиловал своего брата Джеймса Байдена, его жену Сару Джонс Байден, свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Оуэнса и своего брата Фрэнсиса Байдена.
Как уточняется в заявлении Байдена, выдача помилований не должна восприниматься как признание того, что члены его семьи совершили какие-либо правонарушения, а их принятие не должно приниматься как признание вины. Помилование позволит защитить родственников Байдена от уголовного преследования в будущем.
Ранее стало известно, что Байден заранее помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. и рекомендовал привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в «восстании».
Помилование объявлено, чтобы предотвратить возможные судебные преследования со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа.