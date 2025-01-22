В конгрессе США пообещали расследовать помилование Байденом своих родственников

«Сам Джо Байден, Адам Шифф, Чак Шумер —-посмотрите записи. Все они заявляли, что это было бы безумием и чем-то недопустимым. А сейчас они это поддерживают», – объяснил он. – «Для нас это отвратительно. Это, возможно, подтверждает подозрения, которые у многих были. Если их называют «преступной семьей Байдена», то зачем им нужны помилования, если они не совершали преступлений?»