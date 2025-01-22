Трамп раскрыл содержание переданного Байденом письма

«Покидая этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в течение следующих четырех лет. Американский народ – и люди во всем мире – смотрят на этот [Белый] дом как на источник устойчивости в неизбежных бурях истории», – сказал Байден в письме, которое опубликовал телеканал Fox News. – Я буду молиться о том, чтобы в предстоящие годы наша нация испытала процветание, мир и благодать».