Трамп раскрыл содержание переданного Байденом письма
Президент США Дональд Трамп поделился содержанием письма, которое ему оставил Джо Байден перед тем, как покинул Белый Дом.
«Покидая этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в течение следующих четырех лет. Американский народ – и люди во всем мире – смотрят на этот [Белый] дом как на источник устойчивости в неизбежных бурях истории», – сказал Байден в письме, которое опубликовал телеканал Fox News. – Я буду молиться о том, чтобы в предстоящие годы наша нация испытала процветание, мир и благодать».
Письмо датировано 20 января 2025 г. и подписано «Джо Байден». Адресовано оно 47-у президенту США. Инаугурация Трампа состоялась 20 января, он стал 45-м и 47-м американским президентом.
«Пусть Бог благословит и направляет вас так же, как Он благословлял и направлял нашу любимую страну с момента ее основания», – закончил свое послание Трампу Байден.
Трамп нашел отставленное для него письмо, когда он пришел в Овальный кабинет после инаугурации.
Во вторник, он сказал журналистам, интересовавшимся письмом, что это «хорошее» и «немного вдохновляющее» послание.
Традиция, когда уходящие президенты оставляют письма своим преемникам, началась в 1989 г., когда Рональд Рейган написал письмо Джорджу Бушу-старшему. С тех пор эту практику продолжили президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден.
Байден стал первым президентом, который написал письмо человеку, являющемуся одновременно его предшественником и преемником.
Байден тоже получил письмо от Трампа в 2021 г., однако он не раскрыл его содержания, так как считает его личным.