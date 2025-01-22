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Трамп раскрыл содержание переданного Байденом письма

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поделился содержанием письма, которое ему оставил Джо Байден перед тем, как покинул Белый Дом.

«Покидая этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в течение следующих четырех лет. Американский народ – и люди во всем мире – смотрят на этот [Белый] дом как на источник устойчивости в неизбежных бурях истории», – сказал Байден в письме, которое опубликовал телеканал Fox News. – Я буду молиться о том, чтобы в предстоящие годы наша нация испытала процветание, мир и благодать».

Письмо датировано 20 января 2025 г. и подписано «Джо Байден». Адресовано оно 47-у президенту США. Инаугурация Трампа состоялась 20 января, он стал 45-м и 47-м американским президентом.

«Пусть Бог благословит и направляет вас так же, как Он благословлял и направлял нашу любимую страну с момента ее основания», – закончил свое послание Трампу Байден.

Шляпы Мелании Трамп
Одной из самых обсуждаемых тем инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа стала шляпа его супруги. Головной убор Мелании Трамп породил множество мемов, например, в рунете первую леди сравнивали со старухой Шапокляк. Американским пользователям получившийся образ показался похоронным. «Ведомости» вспоминают, что еще носила первая леди.<br><br>На фото: 54-летняя Мелания Трамп в черном классическом пальто бренда Adam Lipps и шляпе от Eric Javits во время инаугурации.
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Одной из самых обсуждаемых тем инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа стала шляпа его супруги. Головной убор Мелании Трамп породил множество мемов, например, в рунете первую леди сравнивали со старухой Шапокляк. Американским пользователям получившийся образ показался похоронным. «Ведомости» вспоминают, что еще носила первая леди.

На фото: 54-летняя Мелания Трамп в черном классическом пальто бренда Adam Lipps и шляпе от Eric Javits во время инаугурации. / MediaPunch via Reuters

Трамп нашел отставленное для него письмо, когда он пришел в Овальный кабинет после инаугурации.

Во вторник, он сказал журналистам, интересовавшимся письмом, что это «хорошее» и «немного вдохновляющее» послание.

Традиция, когда уходящие президенты оставляют письма своим преемникам, началась в 1989 г., когда Рональд Рейган написал письмо Джорджу Бушу-старшему. С тех пор эту практику продолжили президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден.

Байден стал первым президентом, который написал письмо человеку, являющемуся одновременно его предшественником и преемником.

Байден тоже получил письмо от Трампа в 2021 г., однако он не раскрыл его содержания, так как считает его личным.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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