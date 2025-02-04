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Киев готов обсуждать вопрос о проведении выборов президента с командой Трампа

Ведомости

Украина готова обсудить вопрос проведения выборов президента страны до конца года, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет этот вопрос, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире канала «Общественное».

Маркарова отметила, что, когда подобный вопрос поднимался в 2023 г. и 2024 г., то позиция Киева была такова, что для выборов президента необходимо прекратить боевые действия на территории страны, чтобы обеспечить полный доступ к голосованию.

В мае 2024 г. истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. 3 февраля стало известно, что Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и другие представители Белого дома обсуждали, как заставить Украину согласиться на проведение выборов в рамках «первоначального перемирия» с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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