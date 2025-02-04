Киев готов обсуждать вопрос о проведении выборов президента с командой Трампа
Украина готова обсудить вопрос проведения выборов президента страны до конца года, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет этот вопрос, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире канала «Общественное».
Маркарова отметила, что, когда подобный вопрос поднимался в 2023 г. и 2024 г., то позиция Киева была такова, что для выборов президента необходимо прекратить боевые действия на территории страны, чтобы обеспечить полный доступ к голосованию.
В мае 2024 г. истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. 3 февраля стало известно, что Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и другие представители Белого дома обсуждали, как заставить Украину согласиться на проведение выборов в рамках «первоначального перемирия» с Россией.