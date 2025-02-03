Трамп заявил о «большом прогрессе» в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса в усилиях, направленных на разрешение конфликта на Украине, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы добились значительного прогресса по вопросу России и Украины, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут», – заявил Трамп.
Американский президент не привел никаких деталей относительно характера упомянутого прогресса.
1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы на Украине прошли президентские выборы до конца текущего года, особенно в случае заключения перемирия с Россией.
24 января президент России Владимир Путин объявил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как они будут возобновлены, если Зеленский издал декрет о запрете их ведения.
28 января Путин указал, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, поскольку Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По его мнению, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридический способ это сделать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что легитимизация руководства на Украине необходима с точки зрения юридической фиксации договоренностей в плане урегулирования российско-украинского конфликта.