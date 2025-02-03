Трамп заявил о «большом прогрессе» в вопросе урегулирования конфликта на Украине

28 января Путин указал, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, поскольку Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По его мнению, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридический способ это сделать.