Посол РФ во Франции заявил об отказе Москвы от заморозки конфликта на Украине
Россия не поддастся на «уловки» Запада и не согласится на заморозку конфликта на Украине. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков, пишет «РИА Новости».
«На Западе есть желание – когда они видят, как рушится фронт на Украине, – срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск», – сказал он, добавив, что Россия это видит.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 6 февраля заявила, что временное перемирие или заморозка украинского конфликта будут использованы Западом для укрепления военного потенциала Украины. По ее версии, Киев в таком случае совершит попытку «вооруженного военного реванша».
16 декабря 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс». Генсек НАТО Марк Рютте 12 декабря отметил, что дискуссии в странах НАТО относительно вариантов завершения украинского конфликта идут уже открыто.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но их проведению мешает указ Зеленского. Согласно ему, Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.