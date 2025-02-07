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Посол РФ во Франции заявил об отказе Москвы от заморозки конфликта на Украине

Ведомости

Россия не поддастся на «уловки» Запада и не согласится на заморозку конфликта на Украине. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков, пишет «РИА Новости».

«На Западе есть желание – когда они видят, как рушится фронт на Украине, – срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск», – сказал он, добавив, что Россия это видит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 6 февраля заявила, что временное перемирие или заморозка украинского конфликта будут использованы Западом для укрепления военного потенциала Украины. По ее версии, Киев в таком случае совершит попытку «вооруженного военного реванша».

16 декабря 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс». Генсек НАТО Марк Рютте 12 декабря отметил, что дискуссии в странах НАТО относительно вариантов завершения украинского конфликта идут уже открыто.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но их проведению мешает указ Зеленского. Согласно ему, Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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