Захарова указала на неприемлемость заморозки конфликта на Украине

20 января президент США Дональд Трамп вступил на пост президента США. Он неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января американский лидер заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.