Захарова указала на неприемлемость заморозки конфликта на Украине
Временное перемирие или заморозка украинского конфликта будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
По мнению Захаровой, временное перемирие может привести к тому, что власть на Украине после получения достаточного уровня поддержки совершит попытку «вооруженного военного реванша».
20 января президент США Дональд Трамп вступил на пост президента США. Он неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января американский лидер заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что российская сторона никогда не отвергала диалога с американскими властями и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 24 января президент России выразил готовность к переговорам по урегулированию на Украине.