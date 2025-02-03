Трамп: США запланировали контакты с Россией и Украиной
У американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.
«Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», – заявил Трамп журналистам на базе Эндрюс.
1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что президент США планирует оказывать давление как на Россию, так и на Украину для завершения конфликта. Кроме того, американский лидер говорил журналистам в Белом доме о своем намерении обсудить завершение боевых действий на Украине с президентом России РФ Владимиром Путиным.
20 января Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа с инаугурацией, отметив, что Россия никогда не отвергала диалога с американскими властями и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с российским лидером, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с Трампом. По его словам, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.