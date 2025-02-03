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Трамп: США запланировали контакты с Россией и Украиной

Ведомости

У американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

«Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», – заявил Трамп журналистам на базе Эндрюс.

1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что президент США планирует оказывать давление как на Россию, так и на Украину для завершения конфликта. Кроме того, американский лидер говорил журналистам в Белом доме о своем намерении обсудить завершение боевых действий на Украине с президентом России РФ Владимиром Путиным.

20 января Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа с инаугурацией, отметив, что Россия никогда не отвергала диалога с американскими властями и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с российским лидером, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с Трампом. По его словам, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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