Трамп: США запланировали контакты с Россией и Украиной

20 января Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа с инаугурацией, отметив, что Россия никогда не отвергала диалога с американскими властями и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с российским лидером, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с Трампом. По его словам, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.