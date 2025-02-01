Келлог заявил о планах Трампа давить и на Россию, и на Украину
Президент США Дональд Трамп намерен оказывать давление как на Россию, так и на Украину с целью завершить конфликт между двумя странами, сообщил в интервью Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», – сказал Келлог (цитата по «РИА Новости»).
Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что планирует обсудить с президентом России РФ Владимиром Путиным завершение боевых действий на Украине.
«Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то существенное», – сказал американский президент, добавив, что ведет с Москвой «очень серьезное» обсуждение завершения конфликта.
20 января Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа со вступлением в должность президента. Он указал, что Россия никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с Путиным, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с американским политиком и российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.