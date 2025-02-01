Келлог заявил о планах Трампа давить и на Россию, и на Украину

20 января Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа со вступлением в должность президента. Он указал, что Россия никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с Путиным, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с американским политиком и российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.