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Келлог заявил о планах Трампа давить и на Россию, и на Украину

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен оказывать давление как на Россию, так и на Украину с целью завершить конфликт между двумя странами, сообщил в интервью Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», – сказал Келлог (цитата по «РИА Новости»).

Трамп также заявил  журналистам в Белом доме, что планирует обсудить с президентом России РФ Владимиром Путиным завершение боевых действий на Украине.

«Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то существенное», – сказал американский президент, добавив, что ведет с Москвой «очень серьезное» обсуждение завершения конфликта.

20 января Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа со вступлением в должность президента. Он указал, что Россия никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с Путиным, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с американским политиком и российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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