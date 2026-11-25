Силуанов: основным приоритетом ФНС является «обеление» экономики
Основными приоритетами работы Федеральной налоговой службы (ФНС) является реализация плана по «обелению» экономики. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии ФНС заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минфине.
«Результат уже виден: около 40% налогоплательщиков платят косвенные налоги впервые после введения СПОТ. По итогам пяти месяцев после запуска системы наблюдается рост объема импорта ЕАЭС на 18%. Операции выходят из «серой» зоны. Противодействие нелегальному ввозу имеет не только фискальный эффект, но и создает равные условия конкуренции, защищает экономические интересы страны», – сказал он.
Другим важным направлением работы ФНС Силуанов назвал подготовку к запуску новых правил регулирования трансграничной торговли и регулирование платформенной экономики. Министр добавил, что данный тип экономики стремительно развивается, поэтому налоговый контроль в этой сфере должен способствовать прозрачности в деятельности цифровых платформ.
Третьим приоритетом работы ФНС, по словам министра, является адаптация к изменениям по НДФЛ, что включает в себя обновление нормативной базы, проведение разъяснительной работы и доступность объяснения новых правил гражданам.
Силуанов сообщил, что более 80% поступлений в бюджетную систему обеспечивается благодаря ФНС. Он отметил вклад службы в совершенствование налогового законодательства и улучшение администрирования, что способствует усилению устойчивости доходной базы и позволяет создавать комфортные условия для бизнеса.
19 ноября Госдума рассмотрела и приняла во втором чтении проект поправок в Налоговый кодекс и законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. В переработанной версии правительство скорректировало механизм налогообложения ПИФов. Налог на прибыль с пассивных доходов не будет взиматься, в случае если пайщики в течение года будут распределять не менее 90% дохода.