19 ноября Госдума рассмотрела и приняла во втором чтении проект поправок в Налоговый кодекс и законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. В переработанной версии правительство скорректировало механизм налогообложения ПИФов. Налог на прибыль с пассивных доходов не будет взиматься, в случае если пайщики в течение года будут распределять не менее 90% дохода.