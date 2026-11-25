Польша опровергла планы перехвата ракет над Украиной
НАТО не поддерживает идею перехвата российских ракет над территорией Украины. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.
«НАТО ни в коем случае не поддерживает это. Такое [решение] порождает многочисленные осложнения», – подчеркнул Томчик (цитата по RMF24). Таким образом он прокомментировал публикацию Bloomberg, согласно которой Варшава предложила Североатлантическому альянсу сбивать ракеты над Украиной.
По его словам, этот вопрос уже обсуждался несколько месяцев назад. Тогда стороны пришли к выводу, что такая процедура невозможна. Замминистра добавил, что не может подтвердить появившиеся сообщения о возможном пересмотре этой позиции.
25 ноября Bloomberg писал, что Польша предложила союзникам по НАТО рассмотреть возможность перехвата ракет в воздушном пространстве Украины, если они летят в сторону государств альянса. По данным агенства, Варшава подняла этот вопрос на встрече послов стран НАТО в Брюсселе 23 ноября. Некоторые участники заседания поддержали инициативу.
В тот же день посольство России в Варшаве отвергло обвинения в нарушении воздушного пространства Польши. Накануне российскому послу Георгию Михно вручили ноту протеста в связи с предполагаемым попаданием российских ракет на территорию республики 20 ноября.
7 августа глава МИД Польши Радослав Сикорский уже призывал обсудить возможность перехвата российских баллистических ракет над Украиной. Необходимость такого обсуждения министр объяснял ограниченными возможностями украинской ПВО.