Решетников: для перезапуска инвестиционного цикла нужно участие регионов
Для перезапуска инвестиционного цикла необходимо активное участие регионов. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«Для дальнейшего перезапуска инвестиционного цикла нужно активное участие регионов и участие муниципалитетов. Потому что на федеральном уровне идет донастройка инструментов, выделяются ресурсы», – сказал он.
Решетников отметил, что сейчас министерство «стыкует эту регуляторику на правительственном уровне с регуляторикой Центрального Банка». По его словам, на данный момент происходит изменение законодательства в нескольких направлениях. Работы ведутся совместно с Госдумой и бизнесом.
Министр добавил, что сборка проекта находится под контролем региона. Он также подчеркнул важность синхронизации развития портов, дорог, электроэнергетических сетей и энергетических станций.
15 октября президент России Владимир Путин заявил, что перед РФ стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличив вложения в инновационные компании и перспективные проекты.
24 ноября глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что промышленность России могла бы начать новый инвестиционный цикл при снижении ключевой ставки до 6–7%. Он отметил, что высокая стоимость кредитов существенно ограничила возможности предприятий для инвестиций и запуска новых проектов.