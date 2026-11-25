Решетников отметил, что сейчас министерство «стыкует эту регуляторику на правительственном уровне с регуляторикой Центрального Банка». По его словам, на данный момент происходит изменение законодательства в нескольких направлениях. Работы ведутся совместно с Госдумой и бизнесом.