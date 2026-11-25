По данным издания, с марта 2019 г. по март 2023 г. компании обменивались конфиденциальной информацией о ценах на продукцию, поставляемую производителю потребительских товаров Unilever. Кроме того, участники соглашения договорились не переманивать сотрудников, работавших с этим направлением бизнеса. Все три компании признали участие в ценовом сговоре.