В Европе производителей ароматизаторов оштрафовали на 500 млн евро
Еврокомиссия (ЕК) и британское Управление по конкуренции и рынкам оштрафовали трех крупнейших производителей ароматизаторов и отдушек более чем на 500 млн евро за ценовой сговор. Об этом пишет Financial Times.
Штрафы получили швейцарские Firmenich и Givaudan, а также американская International Flavors & Fragrances. Еврокомиссия назначила компаниям штрафы на общую сумму 471,9 млн евро, британский регулятор взыскал с них еще 85 млн фунтов стерлингов.
По данным издания, с марта 2019 г. по март 2023 г. компании обменивались конфиденциальной информацией о ценах на продукцию, поставляемую производителю потребительских товаров Unilever. Кроме того, участники соглашения договорились не переманивать сотрудников, работавших с этим направлением бизнеса. Все три компании признали участие в ценовом сговоре.
23 ноября ЕК начала антимонопольное расследование в отношении Coca-Cola Europacific Partners («CCEP»). Комиссия подозревает CCEP в завышении цен на продукцию для некоторых стран – членов ЕС.