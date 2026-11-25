Politico: во Франции разгорелся скандал из-за отправки военных на Украину
Во Франции разгорелся политический скандал из-за отправки правительством военнослужащих на Украину без уведомления парламента. Об этом сообщило Politico.
На фоне критики со стороны оппозиции заместителя министра обороны Франции Алис Руфо вызвали 25 ноября на закрытые слушания в Сенате, где она должна проинформировать парламентариев о размещении французских военных на Украине.
Представители оппозиции выразили обеспокоенность риском вовлечения Франции в конфликт. Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Париж ни при каких обстоятельствах не должен становиться стороной конфликта на Украине. Председатель комитета Сената по обороне и вооруженным силам Седрик Перрен обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в пренебрежительном отношении к парламенту. По его словам, правительство должно было как минимум уведомить профильные комитеты или председателей палат парламента.
Согласно ст. 35 конституции Франции, правительство обязано уведомить парламент о военном вмешательстве за рубежом не позднее чем через три дня после начала операции. Если она продолжается более четырех месяцев, парламентарии должны одобрить ее продление.
При этом французское правительство настаивает, что миссии, не предполагающие участия в боевых действиях, не подпадают под действие этой статьи. Руфо ранее назвала абсурдными утверждения о непосредственном участии французских военнослужащих в конфликте на Украине.
«Если эти военнослужащие окажутся вовлечены в боевые действия, Франция будет находиться в состоянии войны с Россией без единого голосования в парламенте. Не правительству решать, что является военным вмешательством», – заявил депутат от «Непокоренной Франции» Бастьен Лашо.
23 ноября кандидат в президенты Франции и лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что существует три сценария развития конфликта на Украине. «Либо НАТО вступает в конфликт и это приведет к третьей мировой войне, либо конфликт будет продолжаться годами, либо все страны осознают последствия», – отметила Ле Пен. Она дополнила, что в случае избрания президентом Франции поговорит со всеми сторонами конфликта.
16 ноября французская радиостанция RFI сообщила, что французские военнослужащие как минимум с лета 2026 г. находятся на Украине и оказывают поддержку ВСУ. По данным издания, миссия под названием Volia не участвует в боевых действиях. Французские военные обучают украинских солдат и занимаются обслуживанием переданной Киеву техники, в том числе артиллерийских установок Caesar, истребителей Mirage 2000 и высокоточных ракет.