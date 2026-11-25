Представители оппозиции выразили обеспокоенность риском вовлечения Франции в конфликт. Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Париж ни при каких обстоятельствах не должен становиться стороной конфликта на Украине. Председатель комитета Сената по обороне и вооруженным силам Седрик Перрен обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в пренебрежительном отношении к парламенту. По его словам, правительство должно было как минимум уведомить профильные комитеты или председателей палат парламента.