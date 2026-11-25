В Кремле прокомментировали «Ведомостям» задержание ЧибисаЭкс-губернатор Мурманской области арестован по обвинению в получении взятки и растрате в особо крупном размере
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис будет задержан, сообщил «Ведомостям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», – сказал он.
Следствие предъявило обвинение Чибису в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил «Ведомостям» его адвокат Руслан Закалюжный. Мещанский районный суд Москвы 25 ноября поместил его под стражу на два месяца по ходатайству следствия.
Вечером 25 ноября был опубликован указ президента о досрочном прекращении полномочий Чибиса. Он датирован 24 ноября.
После суда Закалюжный зачитал журналистам обращение Чибиса, которое тому не удалось произнести на заседании: «С обвинением не согласен. Я честно и искренне работал именно в интересах Севера. Уверен, что и на следствии, и в суде мне удастся доказать свою невиновность. Спасибо северянам за поддержку!» Это видео, в частности, распространил Telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».
Чибис «не признает вину абсолютно ни по одному эпизоду», сообщил «Ведомостям» адвокат. По его словам, защита будет «аргументированно опровергать» доказательства следствия, «если они будут». Детали расследования Закалюжный раскрыть не смог, так как дал подписку о неразглашении материалов. Защита будет обжаловать арест Чибиса.
Расследование связано с хищением более 1 млрд руб. минтранса Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк в день задержания Чибиса 23 ноября.
Губернатор – не первый участник уголовного дела о растрате в регионе. Еще 16 сентября 2025 г. фигурантами расследования о растрате в особо крупном размере стали руководители мурманских строительных компаний «Союз» и «Север строй» Сергей Восканян и Оганес Геворкян соответственно, а также глава «Мурманскавтодора» Дмитрий Игнатов, следует из картотеки Мосгорсуда. Все трое были задержаны летом 2026 г., этапированы в Москву и впоследствии отправлены в СИЗО. Дело расследует Следственный департамент МВД России.
Чибис, как сообщали «Ведомости» 24 ноября, стал первым более чем за пять лет губернатором, ставшим фигурантом уголовного дела, будучи в должности (за последние пять лет сформировалась практика предъявления обвинений главам регионов после их отставок).
Мурманский губернатор – сильный политик по образу, пиару и элитной поддержке, но маловероятно, что ему удастся отбиться от обвинений в коррупции и хищениях, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Среди возможных благоприятных сценариев для Чибиса эксперт назвал условный срок, прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям или отправление на специальную военную операцию.
Исполнение обязанностей главы Мурманской области возложено на заместителя губернатора – руководителя аппарата правительства региона Надежду Аксенову, сообщило издание «СеверПост.ru». Она возглавляет аппарат с 2019 г., а в 2024 г. стала еще и вице-губернатором.
По уставу Мурманской области в случае, если губернатор не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, их временно исполняет один из первых его заместителей, а в их отсутствие – один из заместителей в соответствии с распределением обязанностей, установленным губернатором.
У Чибиса единственный первый заместитель – это Оксана Демченко. В день задержания губернатора она давала показания сотрудникам правоохранительных органов, писали «Ведомости» 24 ноября. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ее доставили на допрос по делу Чибиса в Следственный департамент МВД.
«Ведомости» направили запрос в правительство Мурманской области.