После суда Закалюжный зачитал журналистам обращение Чибиса, которое тому не удалось произнести на заседании: «С обвинением не согласен. Я честно и искренне работал именно в интересах Севера. Уверен, что и на следствии, и в суде мне удастся доказать свою невиновность. Спасибо северянам за поддержку!» Это видео, в частности, распространил Telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».