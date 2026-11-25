Путин освободил Чибиса от должности губернатора Мурманской областиГубернатора обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Указ вступил в силу 24 ноября.
Чибиса задержали 23 ноября. По данным МВД, уголовное дело связано с хищением более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растратой свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и незаконными валютными операциями.
25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 г., удовлетворив ходатайство следственного департамента МВД России.
В правительстве Мурманской области сообщили, что временно исполнять обязанности главы региона будет замгубернатора Надежда Аксенова.