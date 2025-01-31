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/ Политика

Что мешает мирным переговорам России и Украины

Гарантии исполнения договоренностей могут стать самым сложным вопросом, считают эксперты
Елена Мухаметшина
Александр Кряжев / ТАСС
Александр Кряжев / ТАСС

Краеугольный камень возможного переговорного процесса по мирному соглашению между Россией и Украиной – юридические гарантии достигнутых договоренностей. Об этом говорится в докладе экспертов Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Матрица мирной сделки. Базовые параметры для анализа переговоров об урегулировании конфликта между Россией и Украиной», с которым ознакомились «Ведомости».

Помимо того что позиции и декларируемые условия для переговоров Москвы и Киева «зачастую являются взаимоисключающими», меняется ситуация в целом, отмечают авторы. Растет темп продвижения российских войск на фронте, возникла неопределенность из-за решений команды президента США Дональда Трампа. Вступление в должность способствовало переводу обсуждения урегулирования в стадию «предметного торга. Россия считает, что надо договариваться об урегулировании конфликта с Америкой, и сейчас воспринимает эти сигналы, актуализируя позиции.

Свое видение мира президент России Владимир Путин описывал в июне 2024 г. на встрече с руководством МИД.

Но все стороны озвучивали разные условия для заключения мирного договора. Поэтому авторы доклада выделили 15 основных направлений, по которым возможна дискуссия. Они разделили их на пять блоков: военный (демилитаризованная зона, численность и состав украинской армии, поставки вооружений на Украину), стратегический (нейтральный статус Украины, гарантии безопасности), политический (границы и признание территорий, выборы и реформы на Украине), экономический (компенсации, санкции, энергетический комплекс) и юридический (гарантии исполнения Киевом взятых обязательств).

По каждому из направлений эксперты ЦПК определили по пять возможных вариантов урегулирования, которые проранжированы от 1 до 5, где 1 – наименее выгодный для России исход, 3 – усредненный вариант, 5 – наиболее выгодный. Итоговая конфигурация вариантов и их баланс определят общий характер потенциального соглашения, говорится в докладе. К примеру, «единица» у вариантов вступления Украины в НАТО и отсутствия ограничений на поставку вооружений Киеву. «Тройка» – у переноса вопроса о вступлении Украины в НАТО на 30 лет с гарантиями нерасширения блока и у получения ограничения поставок нелетального оружия. «Пятерка» – нейтральный статус Украины и запрет на поставку любого оружия с контролем ВПК со стороны России.

В экономическом блоке к среднепреемлемым для России относится, например, снятие критических санкций и создание комиссии по работе над их дальнейшим смягчением; к наиболее выгодным – снятие всех ограничений с России, введенных с 2014 г. Что же касается дальнейшего политического устройства Украины, «пятерка» – у федерализации Украины с проведением выборов президента и рады и фиксации взятых обязательств в конституции страны без референдума.

Конфигурация мирного оглашения будет зависеть от ситуации на земле и здесь у Россия более сильные позиции, говорит руководитель научного совета ЦПК Алексей Чеснаков (эксперт, близкий к экс-помощнику президента Владиславу Суркову): «Не случайно официальные лица Украины открыто заявляют о необходимости откладывания переговоров, потому что Киев находится в уязвимом положении». Точные даты завершения конфликта, которые с завидной регулярностью начали появляться после инаугурации Трампа, следует относить к спекуляциям и инструментам информационной борьбы, считает он.

Сейчас довольно сложная ситуация, чтобы говорить о возможных переговорах, поскольку у сторон сильно расходятся позиции, сказал гендиректор РСМД Иван Тимофеев. Договоренности достигнуть будет сложно, но еще сложнее их будет выполнить и гарантировать, говорит он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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