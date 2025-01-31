Что мешает мирным переговорам России и Украины

По каждому из направлений эксперты ЦПК определили по пять возможных вариантов урегулирования, которые проранжированы от 1 до 5, где 1 – наименее выгодный для России исход, 3 – усредненный вариант, 5 – наиболее выгодный. Итоговая конфигурация вариантов и их баланс определят общий характер потенциального соглашения, говорится в докладе. К примеру, «единица» у вариантов вступления Украины в НАТО и отсутствия ограничений на поставку вооружений Киеву. «Тройка» – у переноса вопроса о вступлении Украины в НАТО на 30 лет с гарантиями нерасширения блока и у получения ограничения поставок нелетального оружия. «Пятерка» – нейтральный статус Украины и запрет на поставку любого оружия с контролем ВПК со стороны России.