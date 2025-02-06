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Келлог назвал «ничтожными» шансы Украины вернуть ядерное оружие

Ведомости

Украине не будет передано ядерное оружие, в случае если страна не вступит в НАТО, заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, его слова передает Fox News.

«Шансы на то, что они [Украина] вернут свое ядерное оружие, где-то между малыми и ничтожными», – заявил Келлог.

Келлог добавил, что, «если быть до конца честным», ядерное оружие никогда не будет передано Украине.

С 14 по 16 февраля Келлог намерен посетить Мюнхенскую конференцию, где планирует обсудить с мировыми лидерами урегулирование конфликта на Украине и получить представление о том, какие страны настоят на прекращении огня между Россией и Украиной. Келлог также будет настаивать на том, чтобы страны – участницы НАТО увеличили расходы на поддержку Киева.

4 февраля в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности. Зеленский заявил, что если вступление в НАТО займет для страны несколько лет или даже десятилетий, то встанет вопрос гарантий безопасности для Украины на этот период. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.

В том же интервью Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если не будет других вариантов. 24 января Путин заявил российскому журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине.

Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 г., в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.

В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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