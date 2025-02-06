Келлог назвал «ничтожными» шансы Украины вернуть ядерное оружие
Украине не будет передано ядерное оружие, в случае если страна не вступит в НАТО, заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, его слова передает Fox News.
«Шансы на то, что они [Украина] вернут свое ядерное оружие, где-то между малыми и ничтожными», – заявил Келлог.
Келлог добавил, что, «если быть до конца честным», ядерное оружие никогда не будет передано Украине.
С 14 по 16 февраля Келлог намерен посетить Мюнхенскую конференцию, где планирует обсудить с мировыми лидерами урегулирование конфликта на Украине и получить представление о том, какие страны настоят на прекращении огня между Россией и Украиной. Келлог также будет настаивать на том, чтобы страны – участницы НАТО увеличили расходы на поддержку Киева.
4 февраля в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности. Зеленский заявил, что если вступление в НАТО займет для страны несколько лет или даже десятилетий, то встанет вопрос гарантий безопасности для Украины на этот период. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.
Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 г., в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.
В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.