Песков: высказывания Зеленского о ядерном оружии граничат с безумием
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие в целях гарантий безопасности, граничат с безумием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По мнению Пескова, в Европе все же есть понимание абсурдности и потенциальной опасности обсуждения этой темы.
«В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием», – заявил Песков.
4 февраля в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану Зеленский заявил, что выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности, если страна не станет членом НАТО в ближайшее время. Зеленский заявил, что если вступление в НАТО займет для страны несколько лет или даже десятилетий, то встанет вопрос гарантий безопасности для Украины на этот период. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что желание президента Украины обладать ядерным оружием выдает в нем маньяка. Захарова заявила, что Зеленский рассматривает планету как «объект своих больных фантазий». По мнению представителя МИДа, заявление Зеленского также доказывает, что атомные станции для него – «грязное оружие», которое необходимо Киеву для шантажа.
Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 г. в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.
В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.