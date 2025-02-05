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Песков: высказывания Зеленского о ядерном оружии граничат с безумием

Ведомости

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие в целях гарантий безопасности, граничат с безумием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По мнению Пескова, в Европе все же есть понимание абсурдности и потенциальной опасности обсуждения этой темы.

«В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием», – заявил Песков.

4 февраля в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану Зеленский заявил, что выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности, если страна не станет членом НАТО в ближайшее время. Зеленский заявил, что если вступление в НАТО займет для страны несколько лет или даже десятилетий, то встанет вопрос гарантий безопасности для Украины на этот период. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что желание президента Украины обладать ядерным оружием выдает в нем маньяка. Захарова заявила, что Зеленский рассматривает планету как «объект своих больных фантазий». По мнению представителя МИДа, заявление Зеленского также доказывает, что атомные станции для него – «грязное оружие», которое необходимо Киеву для шантажа.

Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 г. в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.

В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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