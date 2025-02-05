Песков: высказывания Зеленского о ядерном оружии граничат с безумием

4 февраля в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану Зеленский заявил, что выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности, если страна не станет членом НАТО в ближайшее время. Зеленский заявил, что если вступление в НАТО займет для страны несколько лет или даже десятилетий, то встанет вопрос гарантий безопасности для Украины на этот период. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.