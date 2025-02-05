Глава МИД Великобритании Лэмми прибыл в Киев
Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Киев для обсуждения дальнейшей поддержи Украины со стороны Великобритании и других международных партнеров, сообщает Reuters.
Ожидается, что Лэмми встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими членами правительства страны, а также объявит о выделении 55 млн фунтов стерлингов ($68,7 млн) Украине, чтобы помочь ей занять максимально выгодное положение «в борьбе».
«Наша поддержка Украины остается нерушимой», – заявил Лэмми.
В рамках нового пакета помощи Украине ожидается, что 17 млн фунтов стерлингов пойдут на инновационные энергетические проекты, 10 млн – на помощь в восстановлении украинского бизнеса и 25 млн – на поддержку семейных и общественных услуг.
По информации издания, за все время ведения боевых действий на территории Украины Великобритания выделила 977 млн фунтов стерлингов на поддержку страны.
3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Британия занимает последовательную позицию о необходимости Украины продолжать воевать. По словам Пескова, «британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца».