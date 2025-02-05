Глава МИД Великобритании Лэмми прибыл в Киев

3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Британия занимает последовательную позицию о необходимости Украины продолжать воевать. По словам Пескова, «британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца».