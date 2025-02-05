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Глава МИД Великобритании Лэмми прибыл в Киев

Ведомости

Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Киев для обсуждения дальнейшей поддержи Украины со стороны Великобритании и других международных партнеров, сообщает Reuters.

Ожидается, что Лэмми встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими членами правительства страны, а также объявит о выделении 55 млн фунтов стерлингов ($68,7 млн) Украине, чтобы помочь ей занять максимально выгодное положение «в борьбе».

«Наша поддержка Украины остается нерушимой», – заявил Лэмми.

В рамках нового пакета помощи Украине ожидается, что 17 млн фунтов стерлингов пойдут на инновационные энергетические проекты, 10 млн – на помощь в восстановлении украинского бизнеса и 25 млн – на поддержку семейных и общественных услуг.

По информации издания, за все время ведения боевых действий на территории Украины Великобритания выделила 977 млн фунтов стерлингов на поддержку страны.

3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Британия занимает последовательную позицию о необходимости Украины продолжать воевать. По словам Пескова, «британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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