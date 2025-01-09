Глава МИД Британии: конфликт на Украине может быть урегулирован к концу апреля
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что при посредничестве администрации будущего президента США Дональда Трампа конфликт на Украине может быть урегулирован к концу апреля, сообщает The Guardian.
«Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно. Судя по той информации, которая до нас доходит, этот график на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи», – передает слова политика газета.
Избранный президент США еще в своей предвыборной компании заявлял, что при возвращении в белый дом он сможет закончить украинский конфликт за один день. Католическая пасха в 2025 г. будет праздноваться 20 апреля.
9 января пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что глава государства готов к переговорам с Дональдом Трампом, но официальных предложений пока не поступало. Трамп сообщал, что США ожидают заключения сделки с Россией о безопасности, также Трамп после назначения президентом планирует встретиться с Путиным, предположительно, для обсуждения Украины и НАТО.