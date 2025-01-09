Глава МИД Британии: конфликт на Украине может быть урегулирован к концу апреля

«Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно. Судя по той информации, которая до нас доходит, этот график на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи», – передает слова политика газета.