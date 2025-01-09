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Глава МИД Британии: конфликт на Украине может быть урегулирован к концу апреля

Ведомости

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что при посредничестве администрации будущего президента США Дональда Трампа конфликт на Украине может быть урегулирован к концу апреля, сообщает The Guardian.

«Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно. Судя по той информации, которая до нас доходит, этот график на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи», – передает слова политика газета.

Избранный президент США еще в своей предвыборной компании заявлял, что при возвращении в белый дом он сможет закончить украинский конфликт за один день. Католическая пасха в 2025 г. будет праздноваться 20 апреля. 

9 января пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что глава государства готов к переговорам с Дональдом Трампом, но официальных предложений пока не поступало. Трамп сообщал, что США ожидают заключения сделки с Россией о безопасности, также Трамп после назначения президентом планирует встретиться с Путиным, предположительно, для обсуждения Украины и НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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