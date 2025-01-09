В Кремле подтвердили готовность к диалогу Путина с Трампом
Запросов со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа на контакты с президентом России Владимиром Путиным пока не было, но российский лидер неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«По понятным причинам, наверно, было бы целесообразнее дождаться вступления в должность и затем уже… В случае если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать», – заверил Песков.
7 января Трамп выразил надежду на то, что его встреча с Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, пройдет в более сжатые сроки после его вступления в должность. 8 января ТАСС со ссылкой на источник в окружении Трампа писал, что в переходной команде избранного президента США ожидают заключения сделки по безопасности между Россией и Соединенными Штатами. Договоренности могут касаться Украины и НАТО и фиксировать красные линии между Москвой и Вашингтоном.
26 декабря 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности.