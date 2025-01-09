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В Кремле подтвердили готовность к диалогу Путина с Трампом

Ведомости

Запросов со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа на контакты с президентом России Владимиром Путиным пока не было, но российский лидер неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«По понятным причинам, наверно, было бы целесообразнее дождаться вступления в должность и затем уже… В случае если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать», – заверил Песков.

7 января Трамп выразил надежду на то, что его встреча с Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, пройдет в более сжатые сроки после его вступления в должность. 8 января ТАСС со ссылкой на источник в окружении Трампа писал, что в переходной команде избранного президента США ожидают заключения сделки по безопасности между Россией и Соединенными Штатами. Договоренности могут касаться Украины и НАТО и фиксировать красные линии между Москвой и Вашингтоном.

26 декабря 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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