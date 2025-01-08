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В команде Трампа допустили заключение сделки с Россией в области безопасности

Ведомости

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа ожидают заключения сделки по безопасности между Россией и Соединенными Штатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении Трампа.

«С учетом смены [вашингтонской] администрации», – сказал представитель избранного американского президента, не уточнив, когда это может произойти. Договоренности по безопасности могут касаться Украины и НАТО и фиксировать красные линии между Москвой и Вашингтоном.

Источник не уточнил, кто будет послом США в России и идет ли речь о кадровом дипломате как таковом. При этом он подтвердил, что поездка спецпосланника Трампа Кита Келлога в Киев отложена. Новые даты неизвестны.

Как пишет ТАСС, 7 января Трамп выразил надежду на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, пройдет в более сжатые сроки после его вступления в должность.

26 декабря 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией президента США Дональда Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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