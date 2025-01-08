В команде Трампа допустили заключение сделки с Россией в области безопасности
В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа ожидают заключения сделки по безопасности между Россией и Соединенными Штатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении Трампа.
«С учетом смены [вашингтонской] администрации», – сказал представитель избранного американского президента, не уточнив, когда это может произойти. Договоренности по безопасности могут касаться Украины и НАТО и фиксировать красные линии между Москвой и Вашингтоном.
Источник не уточнил, кто будет послом США в России и идет ли речь о кадровом дипломате как таковом. При этом он подтвердил, что поездка спецпосланника Трампа Кита Келлога в Киев отложена. Новые даты неизвестны.
Как пишет ТАСС, 7 января Трамп выразил надежду на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, пройдет в более сжатые сроки после его вступления в должность.
26 декабря 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией президента США Дональда Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности.