Россия допускает переговоры с Трампом по Украине

Париж пытается сохранить свои позиции и позиции Евросоюза в «большой игре» вокруг Украины, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. И если в 2022 г. Франция пыталась сыграть роль посредника, то затем постепенно перешла на более «ястребиные» позиции относительно России. А теперь, когда к власти в США возвращается Трамп, который публично ставил под сомнение дальнейшую помощь Украине, европейцы – и конкретно Франция – в раздумьях о своих дальнейших действиях. Как отмечает эксперт, Париж и Брюссель очень не хотят остаться за бортом потенциальных переговоров России и США. И потому Франция зондирует возможность «немного сблизиться» с Россией и возобновить диалог в том числе по вопросам, которые сложно решить с участием Украины, резюмирует Тимофеев.