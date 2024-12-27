Россия допускает переговоры с Трампом по Украине

Россия допускает переговоры с Трампом по УкраинеСергей Лавров рассказал и об инициативе Франции наладить диалог без участия Киева
Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией президента США Дональда Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности. Об этом на пресс-конференции 26 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы готовы всегда к консультациям <...>: [мы] открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Тогда среди условий Москвы звучал вывод войск ВСУ из четырех новых регионов России.
Среди первопричин конфликта сейчас министр выделил две: экспансию НАТО на Восток, вплоть до российских границ (Лавров уверен, что «Украине была уготована эта участь»), и «расистские действия киевского режима», под которыми он имел в виду законодательные ограничения использования русского языка после Евромайдана 2014 г.
«Нас не может устроить пустой разговор», – подчеркнул Лавров. В этом контексте Москва считает предлагаемое (в том числе премьером Венгрии Виктором Орбаном) перемирие на Украине – «путь в никуда», так как Россия хочет видеть «окончательные юридические договоренности», которые позволят обеспечить безопасность ее и соседей.
Кроме того, Лавров рассказал, как Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева – вопреки публичным обещаниям не идти на это.
«Мы как бы не отказываемся от контактов, готовы послушать. Но параллельно с этим Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения вооруженных сил Украины, напрямую заявляет о том, что нужно продолжать «долбить» Россию <...>. Понимаете, такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег», – объяснил позицию Москвы Лавров.
Париж пытается сохранить свои позиции и позиции Евросоюза в «большой игре» вокруг Украины, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. И если в 2022 г. Франция пыталась сыграть роль посредника, то затем постепенно перешла на более «ястребиные» позиции относительно России. А теперь, когда к власти в США возвращается Трамп, который публично ставил под сомнение дальнейшую помощь Украине, европейцы – и конкретно Франция – в раздумьях о своих дальнейших действиях. Как отмечает эксперт, Париж и Брюссель очень не хотят остаться за бортом потенциальных переговоров России и США. И потому Франция зондирует возможность «немного сблизиться» с Россией и возобновить диалог в том числе по вопросам, которые сложно решить с участием Украины, резюмирует Тимофеев.
Россия уже не в восторге от Келлога
Примечательно, что Лавров в ходе своего выступления не обошелся без умеренной критики в адрес кандидата на пост спецпосланника Трампа-президента по Украине Кита Келлога из-за его оценки минских соглашений как неудачной «попытки» урегулировать конфликт на Украине. Лавров, в частности, вспомнил о том, что минские соглашения имели официальный статус документа, в том числе получившего одобрение Совбеза ООН, и гарантии посредников в виде лидеров России, Франции и Германии. В этом контексте российский министр посоветовал Келлогу «поглубже разобраться» в недавнем прошлом.
Келлог неоднократно говорил о решимости США при Трампе разрешить конфликт на Украине. Он один из соавторов так называемого «плана по Украине», который был якобы передан на рассмотрение Трампу в конце июня 2024 г., как тогда сообщило агентство Reuters. Согласно этому плану, Киев сможет рассчитывать на продолжение американской помощи, только если Украина согласится участвовать в переговорном процессе. Подчеркивается, что условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров.
Очертания этого плана были опубликованы еще в апреле на сайте протрамповского экспертно-аналитического центра America First Policy Institute (AFP; создан в 2021 г.). В нем Келлог и его соавтор Фред Флитц (он работал в первой администрации Трампа) предложили отложить вступление Украины в НАТО в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение, предусматривающее гарантии безопасности. Также Келлог и Флитц выступали за обложение пошлинами продаж российских энергоресурсов и направление полученных средств на восстановление Украины, уже если Россия не согласится присоединиться к описываемому ими формату переговоров.
В конце ноября телеканал CNN сообщил о наличии в плане Келлога пункта о возможном ослаблении режима санкций в отношении Москвы, если она согласится на прекращение огня. В открытых материалах на сайте AFP прямо это условие не прописано, хотя Келлог и Флитц упоминали другую статью в журнале Foreign Affairs, где ослабление санкционного давления увязано с согласием России на перемирие. Полный пересмотр санкций же там допускается только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Украину.
Также в тексте на сайте AFP сказано, что Украина должна отказаться от планов борьбы за территории вооруженным путем. А дипломатическое решение этого вопроса, по мнению Келлога и Флитца, возможно «после ухода» президента России Владимира Путина с должности.
План Келлога – это не основа для переговоров, а, как говорят американцы, non-starter (заведомо невыполнимые требования, которые выдвигают до начала переговоров. – «Ведомости»), считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. И ясно, что Трамп и Келлог, как и их европейские единомышленники – премьер Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо, – считают, что нужно сначала заключить перемирие и только потом обсуждать условия мирного договора. Но это, отмечает Лукьянов, для России неприемлемо и потому вооруженный конфликт может продолжаться одновременно с попытками заключить мир. «Боевые действия продолжаются до момента заключения мира, а не до перемирия», – считает эксперт.
Но – помимо плана Келлога – известно как минимум о двух черновиках от других советников Трампа с предложениями по урегулированию ситуации на Украине. В июне его экс-советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен написал статью в журнал Foreign Affairs, где предложил поставлять «летальную» помощь Киеву и дальше, но если за нее будут согласны платить европейские союзники США. Наконец, будущий вице-президент США Джеймс Вэнс во время участия в подкасте Shawn Ryan Show 11 сентября его дал свое видение планов Трампа по урегулированию кризиса. «Как мне кажется, это будет выглядеть [так]: Трамп скажет украинцам, русским и европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И затем Вэнс перечислил предположительные условия этого решения: «Нынешняя демаркационная линия между Украиной и Россией становится как демилитаризованная зона <...> Украина сохраняет суверенитет, Россия получает гарантии нейтралитета от Украины. Она [Украина] не присоединяется к НАТО <...> И думаю, это будет выглядеть приблизительно так».