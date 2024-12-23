Несколько стран предложили площадку для проведения переговоров Путина с Трампом

19 декабря в ходе прямой линии Путин сообщил о своей готовности встретиться с Трампом. Российский президент выразил уверенность, что, если эта встреча состоится, лидерам двух стран будет о чем поговорить. 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что реальных предпосылок для организации встречи Путина и Трампа еще не было.