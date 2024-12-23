Несколько стран предложили площадку для проведения переговоров Путина с Трампом

Несколько стран предложили площадку для проведения переговоров Путина с ТрампомО каких именно государствах идет речь, помощник президента России не уточнил
Несколько государств предложили выступить в качестве площадки для проведения переговоров российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Помощника Путина спросили, не предлагали ли премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо во время контактов с российским лидером свои страны в качестве места для переговоров президента РФ с Трампом.
«Я бы так сказал. Как ни странно, но мы получили несколько предложений на этот счет от различных стран», – ответил Ушаков, не называя конкретных государств, «чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий».
По его словам, «такие предложения делались и делаются».
Ушаков также отметил, что читал о планируемом визите в Россию будущего спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога.
«Но, честно говоря, к нам на этот счет для проведения каких-либо контактов в Москве не обращался», – сказал он.
Кроме того, Ушаков рассказал журналистам, что Путин не обсуждал с Олафом Шольцем возможность визита канцлера ФРГ в Москву во время телефонного разговора, который состоялся 15 ноября. Информация о подготовке визита немецкого лидера в Россию была опровергнута как Москвой, так и Берлином.
19 декабря в ходе прямой линии Путин сообщил о своей готовности встретиться с Трампом. Российский президент выразил уверенность, что, если эта встреча состоится, лидерам двух стран будет о чем поговорить. 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что реальных предпосылок для организации встречи Путина и Трампа еще не было.
В этот же день Трамп, говоря об урегулировании на Украине, обратил внимание на то, что президент России якобы хочет встретиться с ним как можно скорее. По словам избранного американского лидера, он будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны положить конец конфликту.
Трамп не раз заявлял, что планирует разрешить конфликт на Украине. В январе 2023 г. он говорил, что смог бы договориться о завершении боевых действий за 24 часа.