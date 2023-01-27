Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за сутки

До этого о возможности завершить конфликт на Украине в короткий срок заявлял президент Белоруссии Александр Лукашеко. В сентябре 2022 г. он отметил, что достичь мира можно «за несколько дней» при желании Европы. В октябре в интервью NBC он говорил, что договориться по конфликту можно за неделю.