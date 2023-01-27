Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за сутки
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о завершении боевых действий на Украине за сутки, если бы стоял во главе страны. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Даже сейчас, если бы я был президентом [США], то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <...> в течение 24 часов», — написал он (цитата по ТАСС).
Накануне, 26 января, Трамп призвал урегулировать конфликт на Украине, отметив, что «это так просто». Комментируя решение Вашингтона передать Киеву танки M1 Abrams, политик заявил, что поставки военной техники могут спровоцировать ядерный конфликт. По его словам, после танков «будут ядерные бомбы».
Ранее Трамп неоднократно критиковал действия администрации нынешнего президента США Джо Байдена. В частности, в октябре 2022 г. он заявил, что риторика американского правительства «вынудила» президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию. Трамп отмечал, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы во главе США стоял он. Тогда же политик призвал незамедлительно начать мирные переговоры.
До этого о возможности завершить конфликт на Украине в короткий срок заявлял президент Белоруссии Александр Лукашеко. В сентябре 2022 г. он отметил, что достичь мира можно «за несколько дней» при желании Европы. В октябре в интервью NBC он говорил, что договориться по конфликту можно за неделю.
26 января заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила, что США могут смягчить санкции в отношении РФ, если если страна будет готова вести «серьезные переговоры» по Украине.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с самого начала не был заинтересован в мирном урегулировании в Донбассе. Он добавил, что украинский лидер уже давно перестал быть возможным собеседником российского президента Владимира Путина.