Трамп обвинил администрацию Байдена в принуждении Путина к спецоперации на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что риторика нынешнего американского правительства «вынудила» президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Об этом сообщает издание Newsweek.
«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным… Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом», — приводит издание слова Трампа.
Он добавил, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российской, так и с украинской стороной.
29 сентября Трамп выразил мнение, что действия, которые привели к разрушениям в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта или даже войну. 18 сентября экс-президент США заявлял, что у немцев «не останется страны» из-за сокращения импорта российских энергоносителей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.
21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что СВО на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, сколько времени бы это ни заняло.