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Трамп обвинил администрацию Байдена в принуждении Путина к спецоперации на Украине

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что риторика нынешнего американского правительства «вынудила» президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным… Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом», — приводит издание слова Трампа.

Он добавил, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российской, так и с украинской стороной.

29 сентября Трамп выразил мнение, что действия, которые привели к разрушениям в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта или даже войну. 18 сентября экс-президент США заявлял, что у немцев «не останется страны» из-за сокращения импорта российских энергоносителей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что СВО на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, сколько времени бы это ни заняло.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных