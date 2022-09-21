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Лавров: спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения всех целей

Ведомости

Специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, сколько времени бы это ни заняло, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.

По словам дипломата, своими действиями «по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима», военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России западные страны не оставили иного выбора.

«Ее [СВО] цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло», — отметил Лавров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что менять статус спецоперации на Украине и вводить военное положение в России не планируется. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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