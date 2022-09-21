Мобилизованным будут предоставлены кредитные каникулы

«Я думаю, что в ходе доработки этого законопроекта мы будем учитывать и СВО, механизмы дополнительной защиты для ребят, которые взяли кредит и каким-то образом должны быть защищены законом. В принципе, уже такие ситуации бывали по жизни, но они не в рамках закона решались, поэтому сейчас очевидно надо принять закон», – сказал Аксаков. Тот, кто взял кредит и оказался в зоне СВО, должен быть спокоен, что это не ляжет тяжелым бременем на его семью и на него самого, объяснил свою позицию парламентарий.