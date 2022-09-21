Путин подписал указ о частичной мобилизации: в армию призовут 300 000 человек

«Именно из запаса [призовут в армию]. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», – сказал Шойгу. По его словам, мобилизационный ресурс России составляет почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежит чуть более 1% от него.