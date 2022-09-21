Путин подписал указ о частичной мобилизации: в армию призовут 300 000 человек

Путин подписал указ о частичной мобилизации: в армию призовут 300 000 человекСписок востребованных военных специальностей может последовать позже
Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.
По просьбе военных
Глава государства подписал соответствующий указ, который начинает действовать с 21 сентября. Об этом президент сказал в своем обращении. По его словам, таким образом он поддержал предложение Минобороны и Генерального штаба. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», – сказал президент.
Те, кого призовут на службу, должны будут перед отправкой в части пройти дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, добавил он. Путин считает, что такое решение «в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся».
В интересах Донбасса
В своей речи Путин также говорил о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье. «То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», – сказал президент.
Путин сказал, что в адрес России постоянно идут угрозы, и не только по поставкам Украине дальнобойных вооружений, которые позволят наносить удары по территории России: «Такие удары уже наносятся по приграничным районам. С использованием самолетов, кораблей, спутников НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию».
По его словам, «в ход пошел и ядерный шантаж», в частности, некоторые высокопоставленные представители государств НАТО говорят о возможности и допустимости применения против Россия ядерного оружия. «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Территориальная целостность нашей родины будет обеспечена всеми средствами», – заявил Путин.
Параметры указа
Согласно указу президента, отсрочка предусмотрена для работников организаций оборонно-промышленного комплекса. Другие «льготные» категории граждан, которым предоставляется такое, определяются правительством. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус контрактников и будут приравнены к ним по уровню денежного содержания.
Согласно указу, контракты будут действовать до окончания периода частичной мобилизации (он не указан в документе). Но со службы можно будет уволиться по трем основаниям:
- по возрасту – по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией негодными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
Правительству указом поручается осуществить финансирование мобилизации и принять необходимые меры для удовлетворения потребностей ВС. Губернаторы должны обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации.
Что будет делать Минобороны
Вслед за президентом интервью телеканалу «Россия 24» дал министр обороны Сергей Шойгу. Он сообщил, что в ходе боевых действий на Украине погибли 5937 российских военных.
Шойгу очертил параметры мобилизации:
будут призваны 300 000 резервистов;
в мобилизации будут участвовать те, кто отслужил, имеет специальную военную специальность, боевой опыт;
студентов и срочников мобилизация не коснется.
«Именно из запаса [призовут в армию]. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», – сказал Шойгу. По его словам, мобилизационный ресурс России составляет почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежит чуть более 1% от него.
Кроме того, Шойгу обозначил задачи мобилизованных: «Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий».
Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов пояснил «Ведомостям», что конкретные параметры мобилизации, то есть список необходимых специальностей и прочее, определяет Министерство обороны: этот документ будет засекречен. «Если говорить об опыте – это те, кто когда-то служили в ВС РФ. По специальностям – это определит Минобороны, информация будет спущена в военкоматы. Это будет закрытая часть – зачем упрощать задачу супостату, пусть гадает сам».
По его словам, сейчас армии «понемногу нужны» представители всех специальностей. «Мы понимаем, что в 300 000 входят и те, кто будет входить в боевые части, кто на полях сражений будет добывать победу, и те, кто относится к тыловому и техническому обеспечению. Не думаю, что будет крен в сторону какого-то направления», – говорит депутат.
Кого это коснется
В первую очередь мобилизационные предписания получат резервисты – это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве, написал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.
«В рамках мобилизации граждан оповещают как всегда – путем вручения повесток лично в руки под подпись. Повестку могут вручить по месту жительства или по месту работы – закон возлагает на работодателей обязанность оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе», – написал он. Юрист добавил, что запасники, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова, это предусмотрено ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Речь в указе не идет о всех запасниках вообще, поясняет главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, призваны будут люди выборочных должностей — прежде всего для укомплектования дефицита должностей в действующей армии. Как правило, это танкисты, ракетчики, связисты, штурмовая пехота и ряд других. «Также из запасников на основе баз хранения вооружения и военной техники будет [происходить] формирование новых частей, но примерно через 2-3 месяца», – добавил эксперт. Под действие указа попадают рядовые от 20 до 45 лет, офицеры – вплоть до 65, подытожил Мураховский.
В конце августа Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 единиц. Из них 1 150 628 — военнослужащие, остальные – гражданский персонал, который выполняет вспомогательные функции. К таким сотрудникам относятся повара, водители, психологи, медработники и представители других профессий на службе Вооруженных сил России. Из всех военнослужащих около 400 000 приходится на контрактников, около 270 000 — на срочников, остальное – на офицеров.
Как готовился указ
Обращение Владимира Путина накануне анонсировал РБК, но вечером оно так и не состоялось – перенос был связан с поздним временем на Дальнем Востоке, сообщал Forbes.
Накануне, 20 сентября, депутаты Госдумы без обсуждения приняли поправки в Уголовный кодекс (УК), которые вводят новые составы преступлений периода мобилизации и военных конфликтов. Поправки предполагают появление в УК новых статей и норм, которые ужесточили существующие составы «в период мобилизации, военного положения, военных действий и вооруженного конфликта».
Согласно принятым поправкам, статья 332 («неисполнение приказа») теперь наказывает военнослужащих не просто за неисполнение приказа, а за отказ от участия в военных действиях сроком до 10 лет лишения свободы. Часть норм направлены на ужесточение дисциплины, в том числе на пресечение дезертирства.
К новым статьям относится статья 356.1 («мародерство») и статья 352.1 («добровольная сдача в плен»). Мародерством будет считаться совершенное с корыстной целью «изъятие чужого имущества» (максимальное наказание – от 8 до 15 лет лишения свободы). Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков госизмены (т. е. перехода на сторону противника) будет наказываться сроком от 3 до 10 лет.
В подготовке статьи участвовала Анна Нараева