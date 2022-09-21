Вопрос о принадлежности Донбасса будет решен через неделю

Вопрос о принадлежности Донбасса будет решен через неделюКоличество субъектов РФ может увеличиться с 85 до 89
В течение двух дней, 19 и 20 сентября, политические события в Донбассе и на контролируемых РФ территориях Украины начали активно развиваться. О решениях, серьезно меняющих расстановку сил на украинском направлении, было объявлено параллельно с принятым в Госдуме законе об ужесточении наказания за преступления в период мобилизации и военного времени (см. материал на стр. 2).
Руководство ДНР и ЛНР, а вслед за ними пророссийские военно-гражданские администрации (ВГА) Херсонской и Запорожской областей Украины сначала объявили о проведении у себя референдумов о вхождении в состав России, впервые официально обозначив конкретные даты плебисцита: 23–27 сентября. Этому предшествовало обращение общественных структур ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к местным пророссийским властям с просьбами провести голосование как можно скорее. В обращениях говорилось, что присоединение к России будет гарантом безопасности. Вслед за этим парламенты ЛНР и ДНР приняли решения о референдумах, а их главы Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой быстрее принять территории в состав России. С просьбой поддержать в этом граждан к Путину обратился и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо. По словам двух федеральных чиновников, президент России может выступить с обращением, разъясняющим ситуацию.
Вопросы присоединения
Одной из возможных дат для проведения референдума ранее было 4 ноября (ее называл и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак), говорит близкий к администрации президента источник «Ведомостей». Но ситуацию скорректировала перегруппировка российских войск в ДНР из Харьковской области после действий ВСУ, отмечает он.
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субъектов будет в РФ, если присоединятся все желающие
По словам Пушилина, вопрос на референдум в республике будет вынесен в такой формулировке: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?» Кроме того, в случае вхождения в РФ республика, как он рассчитывает, сохранит название, гимн и флаг. Аналогичная ситуация и в ЛНР.
На референдум в Запорожье будет вынесено три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ, следует из указа ВГА Евгения Балицкого. Представители Херсонской области не назвали формулировку.
Официальные лица России заявили, что решение о присоединении новых регионов остановит конфликт. «Атаки Киева после оглашения итогов референдумов будут расценены как агрессия против России», – заявила «РИА Новости» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее, 17 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос об условиях применения ядерного оружия, например, напоминал о доктрине: Россия применяет его в случае удара по территориям РФ.
«Украина будет атаковать те области, которые она продолжит считать своими, а по нашему законодательству они будут считаться территорией РФ и потому атаки Украины можно будет объявить «полномасштабной агрессией» против России», – сказал «Ведомостям» юрист Гарегин Митин.
В случае вхождения регионов в состав РФ добровольческие подразделения этих республик станут полноправными военнослужащими Вооруженных сил России, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Кроме того, присоединение территорий к России позволит «объявить на них частичную мобилизацию и военное положение», написал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.
Как голосовать
Херсонская и Запорожская области планируют объявлять независимость в пределах своего – закрепленного конституцией Украины – региона, как и ДНР и ЛНР. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России контролируют ЛНР целиком. В связи с тем, что подобных отчетов по ДНР и другим территориям не поступало, организаторы референдумов намерены использовать многодневное голосование.
Например, в Запорожье помимо организованных участков будет сделан поадресный обход граждан членами комиссии с полицейскими, рассказал Балицкий. «Ко многим будет приходить наша бригада людей, которая будет состоять из членов комиссии, конечно, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов, и людям будет предлагаться поадресно проголосовать», – сказал Балицкий.
Изначально глава общественной палаты ДНР Александр Кофман предложил использовать дистанционное электронное голосование, чтобы дать возможность проголосовать жителям неподконтрольных России территорий. Но позднее Пушилин сообщил, что у руководства ДНР нет возможности провести ДЭГ: «Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно». Таким образом, пояснил он, жители подконтрольных Киеву территорий смогут проголосовать на территории ДНР или в России.
Впрочем, об электронном голосовании упомянул Турчак: «Теперь главное – обеспечить безопасность голосования. Именно поэтому референдум пройдет в течение пяти дней (с пятницы по вторник) и в выездном формате. Вместе с онлайн-голосованием это позволит минимизировать риски и даст людям возможность принять в нем участие». Зампред российского Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев пояснил, что это все же невозможно: «По одной простой причине: все-таки для того, чтобы воспользоваться этой системой, должны быть [гражданами РФ и быть] зарегистрированы на портале госуслуг. Это непросто сделать для граждан ЛНР, ДНР, а уж тем более Херсонской или Запорожской областей».
Российский ЦИК по просьбам организаторов референдумов оказывает содействие в организации участков для голосования в России, об этом Булаев рассказал «РИА Новости». «Все по аналогии с тем, как мы действуем и в отношении других государств, когда их граждане, находящиеся в России, могут проголосовать у нас, и нас просят оказать в этом содействие – в рамках нашей компетенции», – пояснила «Ведомостям» глава ЦИК Элла Памфилова. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей члены российского избиркома смогут только наблюдать, помогать в организации на местах не будут.
Можно ли устраивать референдум на территории, где идут бои, тоже остается открытым вопросом: по законам РФ любые выборы и референдумы отменяются, если в стране введено военное положение или объявлена чрезвычайная ситуация. «И все международные декларации о стандартах демократии рекомендуют воздерживаться от выборов и референдумов на территории, где объявлены военное или чрезвычайное положение», – сообщил «Ведомостям» юрист Антон Тимченко. Но ни в одной международной декларации или национальном законодательстве «ничего не сказано о выборах или референдумах во время специальных военных операций», подчеркивает эксперт.
Как стать частью России
16 марта 2014 г. в Крыму прошел референдум, а Путин подписал указ о признании его независимости от Украины. Затем был подписан договор о его включении в Россию. Весь алгоритм, по которому ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области смогут стать российскими, прописан в федеральном конституционном законе «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ».
После референдумов Россия заключает с каждой из республик (это стандартная форма нового субъекта) международный договор о принятии в состав РФ. Президент уведомляет о предстоящем подписании Госдуму, Совет Федерации и правительство. Подписанный договор должен быть ратифицирован Думой, после чего можно обсуждать принимать специальный закон, предусматривающий меры переходного периода, сообразно которым ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к российским условиям. Не должен вызвать юридических претензий тот факт, что ДНР с ЛНР намереваются провести референдумы за две недели, в то время как по российскому законодательству инициировать, организовать и провести референдум можно в лучшем случае за четыре месяца.
«Формально Россию не очень интересует, что и как происходит с референдумами на территориях этих республик. И не должно интересовать – это право самих республик, – пояснил «Ведомостям» Митин. – Для России главное, чтобы был подписан международный договор, мы признаем их самостоятельными государствами». Политолог Виталий Иванов считает, что в России не будут затягивать с подписанием договора после завершения референдумов: «Референдумы – это первая часть единого плана, который в основе согласован, пути назад уже нет».
Рынок реагирует на расширение
Фондовый рынок ответил распродажами на новости о предстоящих в ближайшее время референдумах в ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областях, говорит управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов. В моменте индекс Мосбиржи терял 10%, опустившись впервые с конца августа ниже 2300 пунктов. На закрытии дня он потерял 8,84%, добравшись до 2215,67 пункта. Лидерами падения во вторник стали бумаги En+ Group (-13,41%), «Полиметалла» (-12,66%), TCS Group (-12,55%), ПИК (-11,71%) и Ozon (-11,63%). Ни одна из бумаг индекса Мосбиржи 20 сентября не показала рост стоимости.
Инвесторы опасаются дальнейшей эскалации конфликта, объясняет Орлов, а положительный исход референдумов интерпретируется как риск перехода к мобилизации, отметил он. Положительное решение о вхождении республик в состав России уже почти решенный вопрос, но реакция на это событие от государств остается непредсказуемой, добавил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Дополнительным поводом для распродажи также выступает и информация о том, что правительство с 2023 г. собирается ввести дополнительный налог для экспортеров нефти, газа и СПГ, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Завтра возможен отскок, считает Суверов, но ситуация на рынке останется напряженной и в краткосрочной перспективе падение продолжится. Разворот может произойти в том случае, если после референдумов произойдет деэскалация конфликта, рассуждает Суверов.
По ту сторону света
20 сентября последовала только первая реакция из-за границы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что референдумы ничего не изменят для Киева. Об отказе признавать референдум заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. О том, что референдумы не будут признаны, заявили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда.
После референдумов стоит ожидать новых высылок российских дипломатов из западных стран, считает эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Также, по его мнению, ожидаемо расширение списка лиц под блокирующими санкциями, мер экспортного контроля. Но едва ли эти действия окажут существенный эффект, так как многое уже запрещено, продолжает он.
20 сентября американские сенаторы США Крис Ван Холлен (демократ) и Пэт Туми (республиканец), члены сенатского комитета по банковским, жилищным и городским делам, выдвинули концепцию, в которой излагается новое законодательство о санкциях, призванное привлечь Россию к «ответственности». Администрации президента Джо Байдена предлагается дать новые санкционные полномочия «в ее усилиях по прекращению финансирования путинской военной машины».
США и Евросоюз в случае проведения референдума с высокой долей вероятности могут претворить в жизнь в значительной мере предложения американских сенаторов от 20 сентября, считает партнер адвокатского бюро NSP и эксперт в области санкционного права Сергей Гландин. По его словам, вполне возможно расширение санкций и на новые экспортные отрасли российской экономики.