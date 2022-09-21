Вопрос о принадлежности Донбасса будет решен через неделю

Руководство ДНР и ЛНР, а вслед за ними пророссийские военно-гражданские администрации (ВГА) Херсонской и Запорожской областей Украины сначала объявили о проведении у себя референдумов о вхождении в состав России, впервые официально обозначив конкретные даты плебисцита: 23–27 сентября. Этому предшествовало обращение общественных структур ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к местным пророссийским властям с просьбами провести голосование как можно скорее. В обращениях говорилось, что присоединение к России будет гарантом безопасности. Вслед за этим парламенты ЛНР и ДНР приняли решения о референдумах, а их главы Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой быстрее принять территории в состав России. С просьбой поддержать в этом граждан к Путину обратился и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо. По словам двух федеральных чиновников, президент России может выступить с обращением, разъясняющим ситуацию.