В Донбассе и Херсоне назвали даты проведения референдумов о вхождении в состав России

В Донбассе и Херсоне назвали даты проведения референдумов о вхождении в состав РоссииГолосование пройдет с 23 по 27 сентября
В парламентах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР признаны Москвой в феврале) днем 20 сентября объявили о том, что приняли законы о референдумах по вхождению в состав Российской Федерации на правах ее субъектов. Это голосование будет идти несколько дней: с 23 по 27 сентября.
Первыми о принятии соответствующего закона сообщили в ДНР. Закон был принят на заседании народного совета республики на чрезвычайном пленарном заседании, в котором также принял участие глава ДНР Денис Пушилин. Позже он опубликовал в своем Telegram-канале обращение к президенту России Владимиру Путину.
«Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации», – написал Пушилин.
Позже такие же даты референдума (23-27 сентября) назвал и первый зампред народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов. Текст документа опубликован на сайте Луганского информационного центра.
Затем и глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о проведении референдума о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы ВГА.
Также глава пророссийской ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе, где базируется администрация региона, прошел Общенародный съезд граждан. Он выступил с требованием провести референдум по присоединению к России.
Рогов на момент публикации материала не называл возможных дат референдума или каких-либо утвержденных решений по нему, но отметил в своем Telegram-канале, что он может пройти «в ближайшие дни». По его словам, голосование, в случае принятия соответствующего решения, пройдет на контролируемой территории.
Накануне общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о вхождении в состав России. Пушилин и Пасечник приняли решение о синхронизации процесса подготовки к голосованию. О намерении провести референдум заявили и в Херсоне.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией будут невозможны в случае проведения референдумов. О возможности проведения референдумов неоднократно заявляли российские официальные лица и представители местных властей.
7 сентября глава генсовета партии «Единая Россия» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что референдумы «обязательно состоятся, причем уже в этом году». Тогда в качестве возможной даты он называл 4 ноября.
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