В Донбассе и Херсоне назвали даты проведения референдумов о вхождении в состав России

В парламентах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР признаны Москвой в феврале) днем 20 сентября объявили о том, что приняли законы о референдумах по вхождению в состав Российской Федерации на правах ее субъектов. Это голосование будет идти несколько дней: с 23 по 27 сентября.