Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Общественные палаты ДНР и ЛНР попросили провести референдум о присоединении к России

Такой шаг может стать гарантией их безопасности, говорят собеседники «Ведомостей»
Илья Лакстыгал Елена Мухаметшина Екатерина Гробман Алексей Никольский
Денис Пушилин (справа) и Леонид Пасечник пришли к пониманию: обеспечить безопасность ДНР и ЛНР может в первую очередь Москва / РИА Новости

К главе ЛНР Леониду Пасечнику 19 сентября обратилась республиканская общественная палата. Вскоре с аналогичным заявлением о необходимости «незамедлительного» проведения референдума к народному совету ДНР и ее главе Денису Пушилину обратилась общественная палата этой республики: «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации!» Затем тезис о готовности населения к плебисциту повторил ТАСС замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов: «Лишь бы были гарантии безопасности и Россия осталась здесь навсегда». Пушилин позже вечером сообщил, что обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР и необходимость синхронизации дальнейших действий по подготовке к референдуму.

Глава общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил «Ведомостям», что не координировал заявления по поводу «немедленной» организации референдума о присоединении к России с общественной палатой ЛНР, равно как и с ВГА Херсонской и Запорожской областей. Потенциальную дату проведения плебисцитов он называть отказался, равно как и оценить возможность проведения референдума в условиях, когда часть заявленной территории республики (признана РФ в административных границах бывшей украинской Донецкой области) не до конца контролируется местными властями и Вооруженными силами (ВС) РФ.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных