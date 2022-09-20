Общественные палаты ДНР и ЛНР попросили провести референдум о присоединении к России

К главе ЛНР Леониду Пасечнику 19 сентября обратилась республиканская общественная палата. Вскоре с аналогичным заявлением о необходимости «незамедлительного» проведения референдума к народному совету ДНР и ее главе Денису Пушилину обратилась общественная палата этой республики: «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации!» Затем тезис о готовности населения к плебисциту повторил ТАСС замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов: «Лишь бы были гарантии безопасности и Россия осталась здесь навсегда». Пушилин позже вечером сообщил, что обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР и необходимость синхронизации дальнейших действий по подготовке к референдуму.