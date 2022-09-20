Общественные палаты ДНР и ЛНР попросили провести референдум о присоединении к России

Общественные палаты ДНР и ЛНР попросили провести референдум о присоединении к РоссииТакой шаг может стать гарантией их безопасности, говорят собеседники «Ведомостей»
К главе ЛНР Леониду Пасечнику 19 сентября обратилась республиканская общественная палата. Вскоре с аналогичным заявлением о необходимости «незамедлительного» проведения референдума к народному совету ДНР и ее главе Денису Пушилину обратилась общественная палата этой республики: «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации!» Затем тезис о готовности населения к плебисциту повторил ТАСС замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов: «Лишь бы были гарантии безопасности и Россия осталась здесь навсегда». Пушилин позже вечером сообщил, что обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР и необходимость синхронизации дальнейших действий по подготовке к референдуму.
Глава общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил «Ведомостям», что не координировал заявления по поводу «немедленной» организации референдума о присоединении к России с общественной палатой ЛНР, равно как и с ВГА Херсонской и Запорожской областей. Потенциальную дату проведения плебисцитов он называть отказался, равно как и оценить возможность проведения референдума в условиях, когда часть заявленной территории республики (признана РФ в административных границах бывшей украинской Донецкой области) не до конца контролируется местными властями и Вооруженными силами (ВС) РФ.