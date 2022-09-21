В России вводят наказания за преступления во время военной операции и мобилизации

В России вводят наказания за преступления во время военной операции и мобилизацииВ Уголовном кодексе появятся статьи за мародерство, добровольную сдачу в плен и срыв гособоронзаказа
Депутаты Госдумы без обсуждения приняли поправки в Уголовный кодекс (УК), которые вводят новые составы преступлений периода мобилизации и военных конфликтов. Накануне вечером их опросным листом рекомендовал внедрить в лежавший с лета под сукном законопроект комитет Госдумы по госстроительству. 21 сентября закон рассмотрит Совет Федерации, после чего он поступит на подпись президенту.
Поправки предполагают появление в УК новых статей и норм, которые ужесточили существующие составы «в период мобилизации, военного положения, военных действий и вооруженного конфликта». К примеру, к отягчающим обстоятельствам отнесено совершение преступления в таких обстоятельствах, а не только «в условиях вооруженного конфликта или военных действий».
Опыт СВО
Ужесточение наказания касается практически всех статей главы о воинских преступлениях, а некоторые нормы переформулированы. Статья 332 («неисполнение приказа») теперь наказывает военнослужащих не просто за неисполнение приказа, а за отказ от участия в военных действиях сроком. Максимальное наказание: от 3 до 10 лет. Часть норм направлены на ужесточение дисциплины, в том числе на пресечение дезертирства.
К новым статьям относится статья 356.1 («мародерство») и статья 352.1 («добровольная сдача в плен»). Мародерством будет считаться совершенное с корыстной целью «изъятие чужого имущества» (максимальное наказание – от 8 до 15 лет лишения свободы). Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков госизмены (т. е. перехода на сторону противника) будет наказываться сроком от 3 до 10 лет.
Как проводится мобилизация
По закону о мобилизационной подготовке и мобилизации к полномочиям президента относится объявление общей или частичной мобилизации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме в случаях агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против России.
Законы о мобилизации и военном положении действуют с 1997 г., и они регламентируют, кем вводится этот режим и как в это время действуют органы госвласти, предприятия и т. д., объясняет «Ведомостям» один из авторов законопроекта – депутат Эрнест Валеев («Единая Россия»): «Когда принимали УК, то не были учтены моменты, что страна может проводить специальную военную операцию <...> теперь возникла необходимость учесть это в уголовном законодательстве».
Совершение преступлений при введении названных теперь в УК режимов сильно отличается по степени общественной опасности от совершения преступлений в обычное время, говорит депутат. «[Само] принятие законопроекта, безусловно, не означает проведения мобилизации», – отмечает депутат. Еще один автор поправок – Николай Коломейцев (КПРФ) считает, что нужно быть готовым ко всему. «Идет эскалация конфликта, а принятые поправки восполняют отсутствие ответственности за военные преступления», – говорит он.
По словам источника в следственных органах, ряд статей разработан исходя из опыта боевых действий в ходе спецоперации на Украине – речь идет в первую очередь о поправке в ст. 332. Выяснилось, что отказывающихся от отправки на Украину военнослужащих привлекать к ответственности нельзя, теперь же этот пробел ликвидирован, говорит он. А статью об утрате военного имущества решили ужесточить, для того чтобы наказывать тех, кто бросает технику, продолжает источник.
Рады иностранцам
Еще одно новшество, касающееся военной службы, было предложено ко второму чтению законопроекта, предполагающему изменения в закон о пожарной безопасности. По нему иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке и без предоставления вида на жительство. Сейчас такая норма действует только в отношении граждан государств, входивших в состав СССР, и если они проходили службу в российской армии не менее трех лет.
Эти статьи, рассуждает собеседник, можно применять и без мобилизации, в этом основной смысл поправок. Ход боевых действий действительно показал наличие лакун в законодательстве и внесенные поправки призваны их заполнить, говорит директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
В предложенных поправках законодатели частично обобщили накопившиеся вопросы по правоприменительной практике, сложившейся в период проведения СВО, и предложили их правовое урегулирование по аналогии с введением ограничительных мер в период пандемии, но без введения чрезвычайного положения, путем ужесточения уголовного законодательства, говорит юрист Александр Бурчук.
Есть в новых нормах и неоднозначные положения. Юрист Леонид Соловьев отмечает, что возникает много вопросов в отношении статьи «добровольная сдача в плен»: «Будет ли считаться добровольной сдача в случае полного окружения и угрозы уничтожения?»
Вопросы к ГОЗу
Также в УК появятся статьи об усилении ответственности за неисполнение гособоронзаказа (ГОЗ) (ст. 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). За нарушение условий госконтракта по ГОЗу может грозить срок до 10 лет, а за отказ или уклонение от выполнения контракта со стороны уже наказанного за это административно – до восьми лет лишения свободы. Пока за неисполнение контракта по ГОЗу и за отказ от заключения госконтракта предполагается только административная ответственность в виде штрафа до 1 млн руб. или дисквалификации должностного лица до трех лет.
Срывов ГОЗа много, но УК – это последнее средство, способное решить проблему, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Но, по его словам, есть разные случаи: были жалобы от судостроителей в связи с тем, что ковид осложняет работу, а военное ведомство как госзаказчик пытается штрафовать их за срыв сроков. Несмотря на ужесточение наказания, срывов будет больше из-за санкций, опасается Крамник: электронику доставать сложнее и дороже. Решать проблему срыва ГОЗа надо не ужесточением наказания, а поддержкой ОПК в добыче дефицитных комплектующих, считает он.
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нарушений условий ГОЗ было зафиксированов в 2021 г., из них решении о наказании пришлось на 17 дел (дисквалификация), следует из данных Агентства правовой информации. С 2017 г. по 2021 г. рассмотрено 242 таких дела.
Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями (ст. 201.1 УК) и должностными полномочиями (ст. 285.4 УК) при выполнении ГОЗа уже существует. По обеим статьям максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. В 2021 г. по каждой из статей было вынесено, по данным судебного департамента при Верховном суде, по два обвинительных приговора.
Под злоупотреблением полномочиями в данном контексте имеется в виду нецелевое использование средств, выделенных предприятию под авансирование госконтракта по ГОЗу, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, существовала практика, когда вместо расходования аванса на производство изделия руководители предприятий ОПК клали средства на спецсчета и имели выгоду от процентов. Но такую практику удалось пресечь путем сокращения авансирования и введения уголовной ответственности.
А неисполнение ГОЗа – например, срыв сроков – происходит по причинам как объективным (задержка поставок зарубежных комплектующих), так и субъективным (по вине самого предприятия). «Достаточно вспомнить, сколько раз переносились сроки импортозамещения вертолетных двигателей», – заключил эксперт.
Старая статья 201.1 УК наказывает злостное, корыстное, умышленное неисполнение условий государственного оборонного заказа, разъясняет адвокат МКА «Клишин и партнеры» доктор юридических наук Андрей Шугаев. При этом преступник действует исключительно в корыстных интересах или ради иных выгод и преимуществ, отметил Шугаев.
А новые статьи направлены прежде всего против тех, кто по причинам разгильдяйства, непрофессионализма, волокиты срывают полностью или частично исполнение ГОЗов, подчеркивает Шугаев. В таких случаях не обязательно может идти речь о корыстной заинтересованности преступника, считает юрист.