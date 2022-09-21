В России вводят наказания за преступления во время военной операции и мобилизации

Рады иностранцам

Еще одно новшество, касающееся военной службы, было предложено ко второму чтению законопроекта, предполагающему изменения в закон о пожарной безопасности. По нему иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке и без предоставления вида на жительство. Сейчас такая норма действует только в отношении граждан государств, входивших в состав СССР, и если они проходили службу в российской армии не менее трех лет.