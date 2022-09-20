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Уголовный кодекс привели в соответствие с условиями «военного времени»

Какие статьи и новые виды наказания появляются в УК
Максим Иванов Евгения Кузнецова Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума 381 голосом во втором, а затем 389 голосом – в третьем чтении приняла закон, которым в Уголовный кодекс (УК) вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Совет Федерации утвердит эти поправки уже 21 сентября, передает «РИА Новости».

Так оперативно принять закон Госдума смогла, скорректировав накануне концепцию принятого еще 15 июля в первом чтении закона с поправками в УК на другую тему: об изменении условий замены неотбытой части наказания одной из категорий осужденных. Инициаторами поправок, которые были предложены ко второму чтению и поддержаны комитетом по госстроительству, правовым управлением и советом Госдумы, стали два сенатора, а также девять депутатов Госдумы, представляющие все фракции.

Если закон не будет заблокирован верхней палатой парламента или на него не наложит вето президент, то УК будет расширен за счет следующих статей:

  • 201.2 Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа. Максимальное наказание: лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

  • 201.3 Отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа. Максимальное наказание: лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

  • 285.5 Нарушение должностным лицом условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа. Максимальное наказание: лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

  • 285.6 Отказ или уклонение должностного лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа. Максимальное наказание: лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

  • 352.1 Добровольная сдача в плен. Максимальное наказание: до 10 лет лишения свободы.

  • 356.1 Мародерство. Максимальное наказание: до 15 лет лишения свободы.

Корректируются и другие, уже существующие, нормы уголовного законодательства. 

В статью УК об отягчающих обстоятельствах (ст. 63) вводят такой критерий, как совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Ст. 332 УК (неисполнение приказа) за «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет грозить лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Кроме того, ужесточается наказание за самовольное оставление части во время мобилизации и военного положения (ст. 337 УК). В случае оставления части на срок больше месяца грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения вместо прежних пяти.

Два источника, близких к парламенту, рассказали «Ведомостям», что окончательного решения о мобилизации пока нет. Но оно может быть принято в ближайшее время, добавил один из них. Такой шаг не исключил федеральный чиновник. В последний раз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал на вопрос о возможности частичной или полной мобилизации 13 сентября: «В настоящий момент – нет, об этом речь не идет» (цитата по ТАСС).

«Ведомости» направили запрос Пескову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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