Уголовный кодекс привели в соответствие с условиями «военного времени»

Два источника, близких к парламенту, рассказали «Ведомостям», что окончательного решения о мобилизации пока нет. Но оно может быть принято в ближайшее время, добавил один из них. Такой шаг не исключил федеральный чиновник. В последний раз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал на вопрос о возможности частичной или полной мобилизации 13 сентября: «В настоящий момент – нет, об этом речь не идет» (цитата по ТАСС).