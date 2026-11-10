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Al Arabiya: США могут разморозить до $9 млрд иранских активов в рамках сделки

Ксения Наумчик

Вашингтон рассматривает возможность разморозки иранских активов на сумму до $9 млрд в случае достижения соглашения с Тегераном. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, между США и Ираном возобновился серьезный переговорный процесс. Одним из возможных пунктов договоренностей может стать снижение уровня обогащения урана в исламской республике.

9 ноября Reuters сообщил, что президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани на фоне затягивания конфликта с Ираном. Вице-президент Джей Ди Вэнс также планирует встретиться с катарским лидером. Катар играл роль посредника между Вашингтоном и Тегераном, передавая предложения и пытаясь преодолеть разногласия по иранской ядерной программе и условиям прекращения конфликта.

8 ноября Трамп заявил, что не ожидает возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. При этом он не исключил новых ударов в случае, если Тегеран не согласится на заключение соглашения с Вашингтоном. 9 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования конфликта.

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