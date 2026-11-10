Майкл Джон Харрисон стал первым фантастом, получившим Букеровскую премию

Действие романа «Конец всего» происходит через несколько десятилетий от настоящего времени, спустя годы после катастрофы, которую никто не может толком объяснить. Действие романа разворачивается на побережье Кента: Филипп Теннент и его стареющая тетя Марни пытаются выжить рядом с нависающей угрозой огромных, меняющих форму существ, чье происхождение и намерения так и остаются необъясненными. Объем романа – 198 страниц, это была самая короткая книга в шорт-листе премии.