Майкл Джон Харрисон стал первым фантастом, получившим Букеровскую премию
Британец Майкл Джон Харрисон стал первым автором научной фантастики, удостоившимся Букеровской премии. Постапокалиптический роман 81-летнего писателя «Конец всего» получил награду в размере 50 000 фунтов стерлингов, пишет The Guardian.
81-летний Харрисон также установил рекорд как самый пожилой лауреат Букеровской премии за всю ее историю. Предыдущий рекорд принадлежал канадской писательнице Маргарет Этвуд: она получила награду в 2019 г. в возрасте 79 лет.
Габи Вуд, исполнительный директор Фонда Букеровской премии, сказала, что хотя многие предыдущие лауреаты и баловались научной фантастикой, Харрисон – «первый обладатель Букера, вышедший из подлинного мира НФ». Она назвала это «исторической победой для писателя, чья работа длиной в десятилетия легко читается на каждой странице».
Действие романа «Конец всего» происходит через несколько десятилетий от настоящего времени, спустя годы после катастрофы, которую никто не может толком объяснить. Действие романа разворачивается на побережье Кента: Филипп Теннент и его стареющая тетя Марни пытаются выжить рядом с нависающей угрозой огромных, меняющих форму существ, чье происхождение и намерения так и остаются необъясненными. Объем романа – 198 страниц, это была самая короткая книга в шорт-листе премии.
В шорт-лист этого года вошли два бывших лауреата: Марлон Джеймс, фаворит букмекеров, с романом «Исчезающие», и Дуглас Стюарт с «Джоном из Джона». Список завершали «То, что мы никогда не говорим» Элизабет Страут, «Черная сумка» Люка Кеннарда и дебют Ребекки Перри «Можем ли мы накормить короля». Каждый автор из шорт-листа получает 2500 фунтов стерлингов.
Произведения Харрисона издавались в России: роман «Затонувшая земля поднимается вновь» вышел в «Эксмо» в 2022 г., сборник «Вирикониум» – в «АСТ» в 2008 г., роман «Свет» – в «Азбуке» в 2015 г.