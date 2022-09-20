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За полгода банки предоставили кредитные каникулы на 334 млрд рублей

ЦБ и парламентарии предлагают сделать механизм поддержки граждан постоянным
Наталья Заруцкая
Банки не против того, чтобы механизм кредитных каникул по закону стал постоянным / Денис Абрамов / Ведомости

Банк России подвел итоги работы механизма кредитных каникул за полгода: с марта по август банки реструктурировали 694 300 договоров граждан на 333,8 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Сейчас на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа можно только по ипотеке. Кредитные каникулы для остальных видов ссуд появились в 2020 г. в качестве временной меры поддержки граждан во время пандемии, в марте 2022 г. в разгар кризиса механизм вновь заработал – и снова временно: воспользоваться отсрочкой по закону можно до 30 сентября.

Каникулы можно оформить по ипотеке, потребкредитам, автокредитам и кредитным картам на срок от одного до шести месяцев. Лимит по ипотеке по закону составляет для Москвы 6 млн руб., для остальных регионов – 4 млн или 3 млн руб. Лимит по автокредиту составляет 700 000, потребкредитам – 300 000, кредитным картам – 100 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных