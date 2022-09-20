За полгода банки предоставили кредитные каникулы на 334 млрд рублей

Банк России подвел итоги работы механизма кредитных каникул за полгода: с марта по август банки реструктурировали 694 300 договоров граждан на 333,8 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Сейчас на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа можно только по ипотеке. Кредитные каникулы для остальных видов ссуд появились в 2020 г. в качестве временной меры поддержки граждан во время пандемии, в марте 2022 г. в разгар кризиса механизм вновь заработал – и снова временно: воспользоваться отсрочкой по закону можно до 30 сентября.