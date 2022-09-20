За полгода банки предоставили кредитные каникулы на 334 млрд рублей

За полгода банки предоставили кредитные каникулы на 334 млрд рублейЦБ и парламентарии предлагают сделать механизм поддержки граждан постоянным
Банк России подвел итоги работы механизма кредитных каникул за полгода: с марта по август банки реструктурировали 694 300 договоров граждан на 333,8 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Сейчас на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа можно только по ипотеке. Кредитные каникулы для остальных видов ссуд появились в 2020 г. в качестве временной меры поддержки граждан во время пандемии, в марте 2022 г. в разгар кризиса механизм вновь заработал – и снова временно: воспользоваться отсрочкой по закону можно до 30 сентября.
Каникулы можно оформить по ипотеке, потребкредитам, автокредитам и кредитным картам на срок от одного до шести месяцев. Лимит по ипотеке по закону составляет для Москвы 6 млн руб., для остальных регионов – 4 млн или 3 млн руб. Лимит по автокредиту составляет 700 000, потребкредитам – 300 000, кредитным картам – 100 000 руб.