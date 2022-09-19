Минфин предлагает продлить кредитные каникулы до 2023 года

Минфин предлагает продлить кредитные каникулы до 2023 годаДепутаты, сенаторы и ЦБ хотят сделать механизм бессрочным
Минфин предлагает продлить действие кредитных каникул на все виды займов до 31 марта 2023 г., следует из проекта постановления ведомства. В марте власти дали гражданам, как и во время пандемии, возможность обратиться в банк за кредитными каникулами – мера действует до 30 сентября.
Продление срока действия механизма кредитных каникул позволит защитить граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться этой мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности банков, говорится в пояснительной записке к документу. В условиях санкционного давления и кризиса кредитные каникулы оказались достаточно эффективной оперативной мерой, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода, и на поддержание их платежеспособности, отмечается в пояснительной записке.
Парламентарии и вовсе предлагают сделать механизм постоянным: 16 сентября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Также они предлагают увеличить максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться за каникулами: 1,6 млн руб. для автомобильных кредитов, 450 000 руб. для всех потребительских кредитов.
«Ведомости» направили запрос в Банк России.
Сейчас на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа можно только по ипотеке. Кредитные каникулы для остальных видов ссуд появились в 2020 г. в качестве временной меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса. В марте 2022 г. механизм вновь заработал.
Отсрочку платежа можно оформить по ипотеке, потребкредитам, автокредитам и кредитным картам на срок от одного до шести месяцев. Лимит по ипотеке составляет для Москвы 6 млн руб., для остальных регионов 4 млн или 3 млн руб. Лимит по автокредиту составляет 700 000 руб., по потребкредитам – 300 000 руб., по кредитным картам – 100 000 руб.
ЦБ еще осенью 2021 г. обсуждал идею введения бессрочного механизма каникул по потребительским кредитам. Мера поддержки оказалась эффективной – после окончания каникул 72% впервые воспользовавшихся каникулами заемщиков вернулись в график платежей, говорил «Ведомостям» тогда представитель регулятора.
Каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали, – по аналогии с ипотечными каникулами, говорил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в феврале. По его словам, летом законопроект проходил межведомственное согласование.
В Росбанке положительно оценивают продление кредитных каникул для заемщиков, говорит директор департамента по работе с просроченной задолженностью Евгений Сеньковский: банк также предлагает инструмент реструктуризации по внутренним программам тем сегментам клиентов, которые потенциально могут начать испытывать проблемы с платежеспособностью в ближайшем будущем, но не попадают под действие законов о каникулах. Всего с марта программами кредитных каникул и реструктуризации в Росбанке воспользовались 2000 должников, отметил он: больше всего изменения графика платежей осуществлялись по ипотечным ссудам – 50% от предоставленных.
В большинстве случаев за кредитными каникулами обращаются клиенты с действующим потребительским кредитом, на втором месте – автокредиты, говорит директор департамента розничного кредитования банка «Зенит» Александр Шорников. С июня число обращений за реструктуризацией носит единичный характер, отмечает он: в целом с момента возврата продукта менее 1% заемщиков совокупно интересовались каникулами.