Минфин предлагает продлить кредитные каникулы до 2023 года

В Росбанке положительно оценивают продление кредитных каникул для заемщиков, говорит директор департамента по работе с просроченной задолженностью Евгений Сеньковский: банк также предлагает инструмент реструктуризации по внутренним программам тем сегментам клиентов, которые потенциально могут начать испытывать проблемы с платежеспособностью в ближайшем будущем, но не попадают под действие законов о каникулах. Всего с марта программами кредитных каникул и реструктуризации в Росбанке воспользовались 2000 должников, отметил он: больше всего изменения графика платежей осуществлялись по ипотечным ссудам – 50% от предоставленных.