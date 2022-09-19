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Финансы

Минфин предлагает продлить кредитные каникулы до 2023 года

Депутаты, сенаторы и ЦБ хотят сделать механизм бессрочным
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин предлагает продлить действие кредитных каникул на все виды займов до 31 марта 2023 г., следует из проекта постановления ведомства. В марте власти дали гражданам, как и во время пандемии, возможность обратиться в банк за кредитными каникулами – мера действует до 30 сентября.

Продление срока действия механизма кредитных каникул позволит защитить граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться этой мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности банков, говорится в пояснительной записке к документу. В условиях санкционного давления и кризиса кредитные каникулы оказались достаточно эффективной оперативной мерой, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода, и на поддержание их платежеспособности, отмечается в пояснительной записке.

Парламентарии и вовсе предлагают сделать механизм постоянным: 16 сентября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Также они предлагают увеличить максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться за каникулами: 1,6 млн руб. для автомобильных кредитов, 450 000 руб. для всех потребительских кредитов.

«Ведомости» направили запрос в Банк России.

ЦБ предложил сделать механизм получения кредитных каникул бессрочным

Сейчас на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа можно только по ипотеке. Кредитные каникулы для остальных видов ссуд появились в 2020 г. в качестве временной меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса. В марте 2022 г. механизм вновь заработал.

Отсрочку платежа можно оформить по ипотеке, потребкредитам, автокредитам и кредитным картам на срок от одного до шести месяцев. Лимит по ипотеке составляет для Москвы 6 млн руб., для остальных регионов 4 млн или 3 млн руб. Лимит по автокредиту составляет 700 000 руб., по потребкредитам – 300 000 руб., по кредитным картам – 100 000 руб.

ЦБ еще осенью 2021 г. обсуждал идею введения бессрочного механизма каникул по потребительским кредитам. Мера поддержки оказалась эффективной – после окончания каникул 72% впервые воспользовавшихся каникулами заемщиков вернулись в график платежей, говорил «Ведомостям» тогда представитель регулятора.

Каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали, – по аналогии с ипотечными каникулами, говорил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в феврале. По его словам, летом законопроект проходил межведомственное согласование.

В Росбанке положительно оценивают продление кредитных каникул для заемщиков, говорит директор департамента по работе с просроченной задолженностью Евгений Сеньковский: банк также предлагает инструмент реструктуризации по внутренним программам тем сегментам клиентов, которые потенциально могут начать испытывать проблемы с платежеспособностью в ближайшем будущем, но не попадают под действие законов о каникулах. Всего с марта программами кредитных каникул и реструктуризации в Росбанке воспользовались 2000 должников, отметил он: больше всего изменения графика платежей осуществлялись по ипотечным ссудам – 50% от предоставленных.

В большинстве слу­чаев за кредитными каникулами обращаются клиенты с действующим потреби­тельским кредитом, на втором месте – автокредиты, говорит директ­ор департамента розн­ичного кредитования банка «Зенит» Александр Шорников. С июня число обращений за реструктуризацией но­сит единичный характ­ер, отмечает он: в целом с момента возврата пр­одукта менее 1% заемщиков совокупно интересовались каникулами.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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